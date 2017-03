À 4 heures ce lundi 7 mars 2017, Enawo se trouvait à 755 km au nord de La Réunion. Il continue de diriger vers l'ouest à 9 km/h menaçant directement Madagascar qui est déjà touchée par les pluies. Les alertes cycloniques ont été déclenchées dans plusieurs régions. Le météore va encore se renforcer et c'est au stade de cyclone intense qu'il devrait atteindre les terres malgaches ce mardi matin. Selon les prévisions de Météo France, il entrera dans la Grande île par la région d'Antalaha dans le nord et traversera ensuite le pays jusqu'au sud. Pour le moment Enawo génère des vents soufflant en moyenne à 160 km/h et à 195 km/h en rafales (Photo www.mtotec.com)

