Le 7 mars 1966, le général De Gaulle, alors président de la République française, annonce dans une lettre adressée au président américain, Lyndon B. Johnson, le retrait de la France de la structure militaire de l'OTAN (organisation politico-militaire ayant pour vocation d'assurer la défense et la sécurité de l'Europe face à l'URSS).

"La France considère que les changements accomplis ou en voie de l’être, depuis 1949, en Europe, en Asie et ailleurs, ainsi que l’évolution de sa propre situation et de ses propres forces ne justifient plus, pour ce qui la concerne, les dispositions d’ordre militaire après la conclusion de l’Alliance. La France se propose de recouvrer sur son territoire l’entier exercice de sa souveraineté et de ne plus mettre de forces à la disposition de l’OTAN". Telles sont les propos du général de Gaulle envers son homologue américain, s’inscrivant dans une idée de souveraineté nationale. Le retrait de la France sera officiellement prononcé le 8 juin 1966, lors de la conférence de Bruxelles

Attaché à la volonté d’une politique de défense indépendante, cette décision de l’Elysée permet de s’émanciper de la tutelle de L’OTAN et ne positionne plus la France dans un rôle de satellite de la puissance américaine. Dans un contexte géopolitique nouveau avec deux hyperpuissances, l’OTAN doit, selon de Gaulle, démarrer un processus de restructuration avec l’affirmation de la souveraineté des nations européennes. Cependant, la politique de Jacques Chirac modifie cela en autorisant à partir de 1996 un représentant français au comité militaire.

