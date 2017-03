Initiative mis en oeuvre par le Fonds régional d'art contemporain de La Reunion (FRAC), cette quatrième édition du projet " Les Ateliers des Ailleurs " vise à inscrire la culture locale dans le contexte des derniers territoires éloignés de l'activité humaine.

Initiative mis en oeuvre par le Fonds régional d'art contemporain de La Reunion (FRAC), cette quatrième édition du projet " Les Ateliers des Ailleurs " vise à inscrire la culture locale dans le contexte des derniers territoires éloignés de l'activité humaine.

Deux artistes auront donc une opportunité unique de séjourner de décembre à avril 2017, sur l’une des bases subantarctiques françaises (Kerguelen, Crozet ou Amsterdam). En contact avec les scientifiques sur place, ce projet permettra la cohabitation de démarches intellectuelles différentes mais respectivement enrichissantes.

A l’issue de ce séjour, le travail accompli sera présenté à La Réunion, en métropole et si possible, dans la zone sud-ouest de l’océan Indien, en Europe et dans le reste du monde. Pour tous les artistes intrépides intéressés par ce voyage au bout du monde, la date limite de réception des dossiers est fixée au mercredi 31 mai 2017.

cl/www.ipreunion.com