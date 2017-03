Ti Tang Récup, qui vend les vêtements récupérés au kilo, change de local. Autrefois au centre de tri de Cambaie, l'association, qui manquait cruellement de place, investira son nouveau local, aussi grand que celui de Sainte-Marie, où ils sont également présents. L'initiative de Ti Tang Récup a permis à 120 personnes de travailler depuis 2014, tandis qu'une dizaine de postes supplémentaires devraient être à pourvoir prochainement. Ci-après, le communiqué de l'association.

"Sur le bord de l’asphyxie, le Centre de tri de Cambaie a trouvé enfin une bouffée d’air ! Après des mois de recherche un nouveau local nous permet de désengorger le centre de tri de Cambaie. L’objectif était de délocaliser la zone "statique" de la vente au kilo qui occupait quasiment la moitié de la surface, afin d’augmenter la capacité de tri qui prend de plus en plus d’ampleur.

Cela permettra bien évidemment d’offrir des opportunités aux demandeurs d’emploi éligibles à l’IAE pour bénéficier d’un suivi renforcé et adapté individuellement. Les profils recherchés seront prioritairement les plus motivés, malgré le manque de qualification ou d’expérience. Une réorganisation s’impose, la table de craquage se voit s’agrandir et les différentes étapes de tri se multiplient, plus d’une dizaine de postes seront à pourvoir très bientôt nous l’espérons.

Depuis 2014 plus de 120 employés ont pu bénéficier d’un suivi socio professionnel chez TTR, Il est vrai que tous n’ont pas eu une insertion réussie, mais nous pouvons être fiers de certains parcours qui ont marqué nos trois premières années d’activités.

Le nouvel espace dédié principalement à la "vente au kilo" sera d’une superficie sensiblement identique au site de Sainte Marie, les bacs seront doublés, plus de 3 tonnes de fripes et delinge de maison seront disponibles.

Nos ventes sont organisées sur les deux sites de La Mare au 10 rue coco Robert et Cambaie 5 rue du Piton Batard et sont programmées les 1er vendredis et samedis après le 5 de chaque mois."