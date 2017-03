Ce mardi 7 janvier 2017, la disparition de deux adolescents réunionnais, Cynthia et Théo, a été signalée via des appels sur Radio Freedom. Cet après-midi, c'est un véritable jeu de pistes qui a commencé sur la radio pour retrouver les deux jeunes. Selon les récits de leur entourage, les disparus auraient commencé à jouer à un jeu baptisé #BlueWhale. Le challenge russe a fait partie des sujets les plus discutés ce week-end sur Twitter. Le concept : suivre 50 défis jusqu'au dernier, qui consiste à se donner la mort.

Ce mardi 7 janvier 2017, la disparition de deux adolescents réunionnais, Cynthia et Théo, a été signalée via des appels sur Radio Freedom. Cet après-midi, c'est un véritable jeu de pistes qui a commencé sur la radio pour retrouver les deux jeunes. Selon les récits de leur entourage, les disparus auraient commencé à jouer à un jeu baptisé #BlueWhale. Le challenge russe a fait partie des sujets les plus discutés ce week-end sur Twitter. Le concept : suivre 50 défis jusqu'au dernier, qui consiste à se donner la mort.

Le jeu a des allures de film d'horreur : baptisé #BlueWhale, il consiste à suivre 50 défis. Jusque là, rien que de très anodin. Sauf que le dernier des challenges demande à se donner la mort.

Selon des appels sur Freedom, deux adolescents récemment disparus auraient commencé à y jouer. Ils auraient été vus au Chaudron ce mercredi après-midi. A alors commencé un véritable jeu de piste pour les retrouver : les auditeurs se succèdent sur Freedom en les suivant quasiment à la trace. Ils demanderaient de l'argent aux passants pour prendre le bus en direction de Saint-Joseph.