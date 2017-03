Le conseiller municipal d'opposition de la Possession Philippe Robert a tenu une conférence de presse ce lundi 6 mars 2016, avec, à l'ordre du jour, une critique de la politique menée par la maire en poste, Vanessa Miranville. Carrières, fiscalité, enseignement, orientations budgétaires, le conseiller fustige les mesures à venir, la veille du conseil municipal qui se tient ce mardi.

Le conseiller municipal d'opposition de la Possession Philippe Robert a tenu une conférence de presse ce lundi 6 mars 2016, avec, à l'ordre du jour, une critique de la politique menée par la maire en poste, Vanessa Miranville. Carrières, fiscalité, enseignement, orientations budgétaires, le conseiller fustige les mesures à venir, la veille du conseil municipal qui se tient ce mardi.

Les Lataniers et la hausse d'impôts

En premier lieu, dans la ligne de mire de Philippe Robert, le rapport d'orientations budgétaires, soumis en conseil municipal ce mardi. Le conseiller revient sur la décision de la maire d'autoriser l'exploitation de la carrière des Lataniers. Pour rappel, un sondage effectué à la mi-2016, demandait l'avis de la population de la Possession sur la carrière des Lataniers.

Comme le rappelle Philippe Robert, "lors d’une consultation dite "citoyenne" organisée par la ville, la maire de La Possession a imposé aux possessionnais un choix cornélien. Pour faire simple, 300 possessionnais étaient appelés par le biais d’un sondage à choisir, parmi trois options, entre une augmentation des impôts et l’exploitation de la carrière des Lataniers" écrit-il.

Ayant accepté d'exploiter la carrière, la municipalité ne devrait donc pas augmenter les impôts. Mais, "en lisant le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) qui sera soumis au Conseil municipal" le conseiller estime que "les Possessionnais ont encore une fois été dupés par les beaux discours de leur première magistrate (...) En page 9 du ROB, dans le chapitre consacré au contexte local, nous pouvons lire :

"Toutefois, beaucoup ont déjà fait le tour de toutes les mesures d’économie, et n’ont pas d’autre choix que de solliciter les ménages par une augmentation de la fiscalité et/ou des tarifs municipaux, au risque d’une dégradation du niveau de services rendus. Cela a été déjà le cas en 2016 et le sera certainement en 2017. L’effet ciseaux constaté en 2014 (évolution moindre des recettes par rapport aux dépenses) a été compensé par une augmentation de la fiscalité en 2015 (...) En 2017, nous devons compenser l’effet ciseaux de 2016, dû en partie aux régularisations d’engagements non honorées depuis plusieurs années, et aux effets de divers manquements soulignés par la chambre régionale des comptes dans la gestion 2010-2014" relate le compte-rendu de Philippe Robert. "Les Possessionnais devaient choisir entre hausse d’impôts et carrière, ils ont choisi carrière mais leurs impôts seront quand même augmentés... Avouez qu’il faut oser !" exprime-t-il.

La gestion des employés communaux

Devant la presse, Philippe Robert estime également que "la maire promet écoute et bientraitance aux employés communaux et promet des services communaux plus proches de la population mais qu'elle externalise les services municipaux, privatise les service publics et met fin aux CDD", toujours en se fondant sur le ROB qui indique en la matière "le non renouvellement de l’ensemble des CDD et contrats aidés", "l’externalisation du nettoyage des locaux" et que "pour l’année 2017, les prévisions ne tiennent pas compte des départs potentiels à la retraite et le non renouvellement de certains contrats à venir"



"L’organigramme mis en place en 2016 se doit d’être vivant et évolutif. Ainsi, la contrainte budgétaire 2017 imposera son évolution vers plus de mutualisation, voir l’externalisation de certaines missions" est-il également écrit dans le ROB, cité par le conseiller municipal qui affirme "[s]a détermination à [s]’opposer avec force à ces décisions inadmissibles".

Gestion des écoles

Enfin, sur la gestion des écoles de la ville, Philippe Robert continue de pointer des incohérences venues de la part de la maire. Cette dernière promettrait "l’amélioration des conditions d’accueil des enfants et s’engagerait sur la construction d’une école tous les deux ans" tandis qu'à l'opposition, on estime que l'on "offre à nos enfants des écoles au rabais en modulaires".

Encore une fois, sur le ROB, il est inscrit que des "constructions scolaires en modulaires" sont prévues "afin de pallier au manque de bureaux ou de salles de classe sur la commune de la Possession". "La collectivité a lancé un marché à bons de commandes, attribué en 2016, pour 4 ans, et avec les besoins suivants déjà identifiés", soit une proposition de préfabriqués, tandis que Philippe Robert pointe que depuis la municipalité en place "aucune école n'a été construite".

