Ce mardi 7 mars 2017, l'intersyndicale (Solidaires-Réunion, Sud Santé sociaux, CGT et FO) a lancé un appel à la grève dans la fonction publique. La manifestation s'est tenue à Saint-Paul ce matin avec près de 200 personnes mobilisées. Le rassemblement se tient aussi à Champ-Fleuri, face au centre des finances et devant les piquets de grève du CHU

"On aimerait que l'État soit réellement présent et qu'il assume sa mission" martèle Givran Zohan, du syndicat Sud Santé de Gabriel Martin. Elle déplore le manque important d'infirmiers dans les services : "dans les soins, il n'y a plus personne !".

#LaRéunion #974 #SaintPaul. Grève de la fonction publique contre la #CasseDuServicePublic# pic.twitter.com/SduOAQNddg — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 7 mars 2017

Ils sont environ 200 ce mardi matin à Saint-Paul, sur la grotte des premiers Français pour faire entendre leurs revendications. Ils se sont ensuite rendus à la sous-préfecture de Saint-Paul.

L'appel à la grève s'inscrit dans une mobilisation nationale. L'intersyndicale souhaite "renforcer le processus de résistance pour bloquer la politique d'austérité" dans le secteur de la santé. La CGTR-Finances publiques revendique ausis "un service public des finances plus proche des usagers réunionnais".

Sur Saint-Denis, c'est devant le centre des finances à Champ-Fleuri que les grévistes se sont réunis. D'autres sont sur les piquets de grève face au CHU. Un rassemblement dispersé que les syndicats invoquent pour expliquer le nombre restreint de participants à Saint-Paul.

Le mouvement risque aussi de perturber les écoles : à Saint-Denis, certains établissements ne seront pas en mesure de fournir un repas aux enfants.