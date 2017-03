Malgré la présence du cyclone Enawo dans l'océan Indien, le temps reste relativement stable à La Réunion, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce mardi 7 mars 2017. Quelques nuages seront présents mais les éclaircies restent majoritaires sur une large partie de l'île. Ci-après, le bulletin complet.

La matinée est agréable avec la présence de belles éclaircies surtout sur l'Ouest et le Sud du département. Même si des nuages y sont présents, ils sont élevés et sans conséquence. Sur le Nord et l'Est de l'île, des paquets nuageux peuvent encore transiter mais les éclaircies sont majoritaires.

L'après-midi, les nuages se font plus nombreux sur les pentes mais les plus hauts sommets restent ensoleillés. Le risque de passage d'averses sur les pentes de Sainte-Suzanne, Saint-Benoit, Sainte-Rose et Saint-Philippe demeure. Les quantités de pluie récoltées sont plus que raisonnables. Sur l'Ouest la présence de nuages élevés limite l'évolution diurne.

Le vent d'Est est soutenu, des rafales de 70 à 80 km/h sont présentes sur les côtes nord et sud et peuvent dépasser localement ces valeurs sur les reliefs exposés.

La mer est forte au vent. La houle de Nord de 2 m 50 à 3 m est toujours présente sur le littoral nord, nord-ouest et nord-est.