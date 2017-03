Un appel à la grève dans la fonction publique est lancé au plan national pour ce mardi 7 mars 2017. À La Réunion, l'appel est relayé par - une intersyndicale (Solidaires-Réunion, Sud Santé sociaux, CGT et FO). Une manifestation est prévue dans les rues de Saint-Paul ce mardi matin

Selon l'intersyndicale, dans le secteur de la santé "il faut à tout prix renforcer le processus de résistance afin de bloquer la politique d’austérité, menée par les gouvernements successifs, sur les hôpitaux. Cela se traduit, tout d’abord, par l’incapacité de répondre convenablement à la demande au quotidien des patient. Cela en raison de la suppression de milliers de lits et de l'épuisement du personnel hospitalier débordé qui "connaît une grosse usure professionnelle, pouvant aller même jusqu’au suicide".



Les hôpitaux, disent les syndicats, ne sont pas les seuls touchés par cette politique d’austérité. C’est le cas aussi de l’ensemble des structures sanitaires, sociales et médico-sociales participant au service public. En effet, les budgets consacrés aux associations et à l’Aide Sociale à l’Enfance stagnent : "les listes d’attentes dans les établissements d’éducation spécialisée explosent ; la paupérisation des salariés devient croissante et l’obtention d’une place en EHPAD ou en maisons de retraites donne lieu à une véritable course à la place".

Autre volet des revendications: le renforcement des missions de service public, l'abandon du prélèvement à la source pour les impôts, les créations d'emplois statutaires et une réforme fiscale pour plus de justice. Ces demandes sont portées par la CGTR- Finances publiques, FO, Solidaires et FAFP. Les syndicats réclament aussi une amplification de la lutte contre la fraude fiscale et la mise à disposition de "moyens supplémentaires conséquents sont nécessaires pour éradiquer ce fléau pour la collectivité".

La CGTR-Finances publiques revendique également "un service public des Finances plus proche des usagers réunionnais avec la création Des Services des Impôts des Particuliers (SIP)". Il s'agit d'un guichet fiscal où les contribuables peuvent, dans un même lieu, avoir une réponse à toutes ses questions sur le calcul de ses impôts, les exonérations fiscales, le paiement de l’ISF ou des impôts fonciers.

Le rendez-vous pour le rassemblement est fixé à 10 heures ce mardi à la Grotte des premiers Français. Les manifestants défileront jusqu'à la sous préfecture et reviendront à la Grotte des premiers Français

