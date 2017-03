L'attente est enfin finie pour les participants du Grand Raid qui se déroulera du 19 au 22 octobre 2017. Le tirage au sort a eu lieu ce lundi au siège de l'association devant huissier afin de connaitre les coureurs qui ont eu leurs sésames pour ce grand rendez-vous du trail réunionnais.

L'attente est enfin finie pour les participants du Grand Raid qui se déroulera du 19 au 22 octobre 2017. Le tirage au sort a eu lieu ce lundi au siège de l'association devant huissier afin de connaitre les coureurs qui ont eu leurs sésames pour ce grand rendez-vous du trail réunionnais.

Avec seulement 3175 places pour 4568 postulants, un tirage au sort était donc nécessaire pour la Diagonale des fous et la Mascareignes, extrêmement prisées cette année. Face à un tel succès, les décus sont nombreux mais les 1393 recalés peuvent garder un mince espoir avec des possibles désistements ou tout simplement en s'inscrivant pour la troisième course de la compétition, le Trail de Bourbon qui n'affiche pas complet. Afin de consulter plus précisement la liste des participants, cliquez ici.

La précédente édition avait célébré le triplé de François D'Haene, sacré roi des Fous au bout de 23 heures et 44 minutes de course. La première féminine, Andrea Huser, a franchi la ligne d'arrivée 4 heures plus tard.

cl/www.ipreunion.com