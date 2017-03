Voici les titres développés ce mercredi :



- [EX-ENAWO] Le météore a dévasté le nord-est de Madagascar avant de s'affaiblir

- Madagascar - Croix-Rouge : la plate-forme d'intervention réunionnaise en alerte

- Etang-Salé - Blocus prévu devant une école pour réclamer des ventilateurs et des rideaux

- 40e journée internationale des droits des femmes - La recherche de l'égalité toujours d'actualité

- Ça s'est passé un 8 mars - 1977 : Officialisation par l'ONU de la Journée internationale des femmes

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Averses et houle de deux mètres

[EX-ENAWO] Le météore a dévasté le nord-est de Madagascar avant de s'affaiblir

Enawo s'est considérablement affaibli et a rétrogradé au stade de dépression sur terre. Ce mercredi matin 8 mars 2017 à 4 heures le phénomène se trouvait à proximité de la ville de Mananara dans le nord-est de Madagascar. C'est en possession de toute sa puissance de cyclone intense - avec des rafales de vents à plus de 280 km/h -, que Enawo a commencé à frapper cette région de la Grande ile ce mardi matin. Aucun bilan officiel n'a encore été établi, mais les premières constatations sur place indiquent qu'au moins trois personnes, dont deux enfants, ont été tués. Des milliers de sinistrés sont à craindre. Toute la région a été inondée. Ce mercredi après-midi, une centaine de pompiers du Sdis 974 devrait partir à la rescousse des habitants. Par ailleurs, le système en formation au large de La Réunion se trouvait à 1 735 à l'est-nord-est de l'île à 4 heures ce mercredi matin

Le cyclone Enawo devrait lourdement impacter Madagascar - Croix-Rouge : la plate-forme d'intervention réunionnaise en alerte

Alors que le cyclone Enawo traverse Madagascar de part en part, les secours sur place, mais aussi les aides humanitaires s'organisent, tout comme à La Réunion. Ce mercredi 8 mars 2017, un agent de la Plate-forme d'intervention régionale de l'océan Indien de la Croix-Rouge a été dépêché sur place. L'équipe de la Croix-Rouge est prête à toute éventualité, tandis que sur place, la sécurité civile prévoit le pire.

Etang-Salé - Blocus prévu devant une école pour réclamer des ventilateurs et des rideaux

Ce mercredi 8 mars, à l'initiative des parents d'élèves de l'école élémentaire Ravine Sheunon de l'Etang Salé, un blocus devrait être mis en place afin de demander des ventilateurs, brasseurs d'air et rideaux. Via cette action "Nos enfants ont chaud", une réaction de la mairie est espérée alors qu'elle a été relativement inactive sur le sujet.

40e journée internationale des droits des femmes - La recherche de l'égalité toujours d'actualité

Ce mercredi 8 mars 2017 et jusqu'à la fin du mois, les collectivités, les associations et les particuliers célèbrent la journée internationale des droits des femmes. Si cette dernière se traduit par des moments festifs, elle est aussi l'occasion de relater les nombreuses inégalités qui existent encore d'avec les hommes dans la vie privée et professionnelle.

Ça s'est passé un 8 mars - 1977 : Officialisation par l'ONU de la Journée internationale des femmes

L'origine de la Journée de la femme, le 8 mars de chaque année, s'ancre dans les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations de femmes réclamant le droit de vote, de meilleurs conditions de travail et l'égalité entre les sexes, qui agitèrent l'Europe, au début du XXe siècle. C'est donc un long processus qui a mené à l'officialisation de la "Journée internationale des femmes" par l'ONU en 1977. Malgré des années de combat, cette lutte ne semble pas être finie de si tôt...

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Averses et houle de deux mètres

Ce mercredi 8 mars 2017, le ciel est encore menaçant sur une majeure partie du département. Des averses sont attendues sur les régions du Nord et de l'Est. Une houle de secteur nord voisine de deux mètres est attendue. Pour rappel, une vigilance forte houle était encore en cours cette nuit sur le nord et le nord-ouest de l'île