Ce mercredi 8 mars 2017, la vigilance forte houle a été maintenue sur le nord, le nord-ouest et l'ouest de La Réunion. Des vagues impressionnantes s'abattent sur les voies côté mer de la route du Littoral et des restrictions ont été décidées par la Crgt : la circulation est interdite aux piétons et aux deux-roues sur les voies côté mer entre Saint-Denis et La Possession jusqu'à nouvel ordre. La vitesse, limitée à 90 km/h en temps normal pour les véhicules légers, passe à 70 km/h et à 60 km/h pour les poids-lourds.

Ce mercredi 8 mars 2017, la vigilance forte houle a été maintenue sur le nord, le nord-ouest et l'ouest de La Réunion. Des vagues impressionnantes s'abattent sur les voies côté mer de la route du Littoral et des restrictions ont été décidées par la Crgt : la circulation est interdite aux piétons et aux deux-roues sur les voies côté mer entre Saint-Denis et La Possession jusqu'à nouvel ordre. La vitesse, limitée à 90 km/h en temps normal pour les véhicules légers, passe à 70 km/h et à 60 km/h pour les poids-lourds.

La houle cyclonique entraînée par l'ex cyclone intense Enawo continue à affecter le nord, le nord-ouest et l'ouest de La Réunion. Elle est désormais de secteur Nord-Ouest, en atteignant 2 à 2,50 mètres. La vagues les plus hautes pourront atteindre jusqu'à 5 mètres, selon les prévisions de Météo France, et impacter les voies côté mer de la route du Littoral.

Cette nuit, des vagues maximales de 4, 5 mètres ont été relevées à La Possession, de 3, 8 mètres sur la Grande Chaloupe et 2,7 mètres au Port-Ouest.

Houle route du littoral pic.twitter.com/rBi0Mwi7YY — pardonraymond (@richard80295342) 6 mars 2017

C'est la seconde fois cette semaine que des restrictions sont effectuées sur la route du Littoral. Mises en place ce lundi en raison de la forte houle, elles ont été retirées ce mardi avant d'être à nouveau décrétées ce mercredi.