Comment éviter que les hommes politiques confondent fonds publics et argent de poche Hervé Mariton (Les Républicains) a la solution : il faut augmenter les salaires des élus. Comment personne n'a eu cette illumination foudroyante plus tôt ? Car bon sang bien sûr pour éviter de truander il suffit de payer plus les "truandeurs" avérés, supposés ou potentiels ! C'est sur France info que l'ancien ministre de l'Outre-Mer (dans le gouvernement de Dominique de Villepin) a commis cette confondante sortie...

"A un certain moment, est-ce qu’il y a une question de niveau de rémunération des parlementaires en France ? La réponse est oui, je le pense. Je le dis ; ce n’est pas politiquement correct, mais je le dis" a lâché Hervé Mariton sur le plateau de France Info le mardi 7 mars. La chaine public a posté l'exgraiet sur son compte twitter

#Fillon Rémunération des parlementaires : "Un salaire confortable, (...) parmi les plus mal payés en Europe" affirme Mariton #8h30Aphatie pic.twitter.com/oTMSWt4d71 — franceinfo (@franceinfo) 7 mars 2017

Ou de la difficulté qu'il y a à vouloir absolument justifier l'injusticiable... Il fallait oser, il a osé et cela soulevé l'hilarité et l'indignation de la twitosphère

@franceinfo Tu n as qu à percevoir le nôtre bouffon, tu auras au moins des raisons de te plaindre ! — PILORE (@Pilorelola) 7 mars 2017

@franceinfo les petits cumulards politiciens peinent à vivre comment vivre avec 100.000€ un appartement et une voiture de fonction. — Serge Malen (@Serge0646) 7 mars 2017

