Ce mercredi 8 mars, à l'initiative des parents d'élèves de l'école élémentaire Ravine Sheunon de l'Etang Salé, un blocus devrait être mis en place afin de demander des ventilateurs, brasseurs d'air et rideaux. Via cette action "Nos enfants ont chaud", une réaction de la mairie est espérée alors qu'elle a été relativement inactive sur le sujet.

En effet, malgré de nombreuses sollicitations auprès de la mairie, la réponse a toujours été la même comme l’explique Julie Rolland, déléguée des parents d’élevés à l’école Ravine Sheunon de l’Etang Salé : "On a fait beaucoup de démarches auprès de la mairie qui nous promet qu’on est les prochains sur la liste lors du vote du budget mais ça n’arrive pas. L’école est construite depuis six et il n’y a pas de ventilateurs dans les classes".



Pour faire face à cette situation, des solutions des plus étranges sont trouvées car l'établissement scolaire ne posséde pas non plus de rideaux. "Quand il y a la possibilité et que la classe n’est pas trop chargée, on change les élèves lorsqu’ils sont en contact avec le soleil. Puis, on alterne comme ça jusqu’à que le soleil soit passé… C’est pathétique" réagit une Julie Rolland dépitée.

La mairie de l'Etang Salé n'a pas donné suite à notre demande d'interview formulé lundi après-midi

