Ce mercredi 8 mars 2017, le ciel est encore menaçant sur une majeure partie du département. Des averses sont attendues sur les régions du Nord et de l'Est. Une houle de secteur nord voisine de deux mètres est attendue. Pour rappel, une vigilance forte houle était encore en cours cette nuit sur le nord et le nord-ouest de l'île

À l'aurore, le ciel est encore menaçant sur une large moitié Nord de l'île. De Saint Denis à Sainte Rose, en passant par Salazie, les plaines de l'est et le volcan, des averses parfois fortes sont prévues. Elles pourront par moment déborder vers le Port, Saint Philippe, voire même Mafate. Dans la matinée, les intervalles de temps sec sont plus nombreux. Mais la menace d'une averse passagère reste de mise toute la journée.



Sur la côte Ouest et Cilaos, le temps est à nouveau plus clément avec un ciel voilé. Durant l'après-midi, les éclaircies qui résistent dans Cilaos s'effacent et le ciel s'assombrit sur l'ensemble des hauts, selon les prévisions de Météo France.



Les nuages glissent ensuite vers le littoral Ouest entre Saint Paul et Saint Pierre où des averses à mi-pentes sont attendues. Ces dernières pourront ensuite finir leur course en bord de mer.



Les températures sont sans grand changement et conformes aux normales saisonnières.



La mer est agitée a forte avec une houle de secteur Nord voisine de 2 mètres.