Depuis ce mardi 7 mars 2017, le cyclone intense Enawo frappe de plein fouet Madagascar. Avec des rafales de vent à plus de 250 km/h et des pluies diluviennes, le météore dévaste la Grande Île et devrait la traverser de part en part. Il est entré sur les terres malgaches par le Nord-Est ravageant les villes de Sambava, Antahala notamment. Ce mercredi après-midi, une centaine de pompiers du Sdis 974 devrait partir à la rescousse des habitants (Photo ActusMeteo974)

Les villes et villages du nord-est de la Grande Ile ont été secouées par Enawo dès mardi matin. Comme l'indiquaient les prévisions de Météo France, le cyclone intense continue de frapper de plein fouet Madagascar. La Grande Île devrait subir toute la semaine les assauts du météore qui transpercera de part en part les terres malgaches.

Au vu des menaces pesant sur la Grande Ile, la Croix-Rouge de La Réunion, via la plate-forme d'intervention régionale de l'océan Indien, a déployé un de ses agents sur place. La sécurité civile malgache prévoyait, au début du passage d'Enawo, près de 720 000 personnes affectées, dont 90 000 personnes ayant besoin d'une aide immédiate, selon les informations délivrées par le chef de délégation de la PIROI, Christian Pailler.

Le SDIS 974 partira aussi à la rescousse des Malgaches ce mercredi. Une centaine de pompiers s'envolera pour la Grande Île cet après-midi dans les régions du Nord, du Sud et de l'Est.

De violentes rafales de vents ont soufflé ce mardi sur la ville de Sambava, dans le nord-est de Madagascar

Cyclone #Enawo make landfall Sambava with heavy rain, very strong winds and flooding rain with a intense Cat 4 hurricane. Very dangerous! pic.twitter.com/eu2iDCAjxl — Joint Cyclone Center (@JointCyclone) 7 mars 2017

Plus au nord-est de Maroantsetra et de Sambava de violentes rafales de vent et des pluies diluviennes se sont abattues

Mème scène de tourmente sur la ville de Antalaha dans le nord-est de la Grande Ile

Des rafales de vent ont été enregistrées à plus de 250 km/h

Winds and rain starting to pick up in Madagascar from Tropical Cyclone Enawo pic.twitter.com/T2SftZFhRS — Storm Report SA (@StormReportSA1) 7 mars 2017

