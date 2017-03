Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de La Réunion (SDIS 974) annonce ce mercredi 8 mars 2017 le renforcement des moyens humains et matériels de son Unité Spécialisée Nautique par : l'intégration de 34 nageurs sauveteurs aquatiques (SAV1) et d'un Chef d'Unité Plongée, issus des centres d'incendie et de secours du département. Et l'investissement de 71 320 euros dans le remplacement du Véhicule de Secours Nautique (VSN). Nous publions ci-après le communiqué du Sdis

"Le sauvetage nautique a toujours existé à La Réunion : en effet, si l’eau, est un élément porteur de vie (eau potable, irrigation, pêche) et un lieu de loisirs et de détente prisé de la population, elle est également un environnement dangereux qui provoque de nombreux accidents, telles que les noyades, les hypothermies et les hydrocutions.



Pour couvrir ces risques inhérents à notre île, le SDIS 974 possède une Unité Spécialisée Nautique composée :

-d’une Garde Nautique Départementale postée toute l’année au centre de secours de Saint-Leu. Celle-ci est formée d’une équipe de plongeurs subaquatiques (les Scaphandriers Autonomes Légers) également sauveteurs aquatiques de surface (les Nageurs Sauveteurs Aquatiques).

-Et de sapeurs-pompiers spécialisés, formés aux sauvetages aquatiques et côtiers, répartis dans les centres de secours côtiers de l’île : Saint-Denis, Saint-Pierre, La Possession, St Leu, St Paul, la Saline, Saint-Pierre, St Benoît et Bras-Panon,… afin de permettre une intervention plus rapide. Ces derniers participent également à la garde départementale.

La Garde Nautique Départementale agit en renfort à ces équipes de sapeurs-pompiers primo intervenants des centres de secours côtiers.



"Face à des risques toujours grandissant, l’objectif de ce renfort est de consolider et rajeunir l'effectif de notre Unité Spécialisée Nautique et aussi d’avoir une équipe nautique projetable à partir d’un centre spécialisé qui sera localisé, conformément au nouveau Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR), au Port. A terme cela permettra la mise en place d’une deuxième équipe de garde sur Saint-Pierre" explique le Lieutenant-Colonel Henri Claude Pothain, Chef de Groupement de la Gestion des Secours du SDIS 974.



Quels rôles et quelles missions pour ces nouveaux arrivants ?



Les 34 nouveaux Nageurs Sauveteurs Aquatiques (SAV1), des femmes et des hommes, déjà sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires seront répartis dans les centres de secours où ils effectueront des sauvetages de personnes en difficultés à la surface de l’eau dans les zones intérieures de l’île : lagon, rivières, bassins,....



"Afin de pouvoir rajeunir les équipes en place, ils auront l’occasion d’évoluer au sein de cette spécialité vers le niveau SAV 2 (secours côtiers en embarcation en mer) et SAV 3 (chef d’unité), et ainsi de s’aguerrir aux meilleurs techniques de secours nautique" précise le Colonel Jean Marc Loubry, Directeur départemental du SDIS974.



Le nouveau Chef d'Unité Plongée, viendra lui renforcer l’effectif des responsables de l’équipe de Garde Nautique Départementale qui encadrent les plongeurs dans leur mission. Il gérera, ainsi, les interventions subaquatiques courantes. Et il aura également un rôle majeur dans la formation des plongeurs, qu'elle soit initiale ou continue.



Une centaine d’interventions par an



L’Unité Spécialisée Nautique du SDIS 974 réalise plus d’une centaine d’interventions par an. Elle a, par exemple, l’année dernière porté secours de nuit à une victime au Cap La Houssaye et procédé à la mise en sécurité de plongeurs dont le bateau était échoué (2014-2016) ; certains d’entre eux ont été décorés de la médaille pour acte de courage et dévouement pour ces interventions.



Elle participe, régulièrement, aux sauvetages et à la mise en sécurité de la population lors des cyclones et des événements météorologiques dangereux.



Des formations rigoureuses et spécifiques



Pour renforcer l’équipe des Nageurs Sauveteurs Aquatiques (SAV1), le SDIS 974, a organisé durant le mois de décembre 2016, 2 sessions de formation permettant d’acquérir : les techniques de sauvetage de base, la manière de s'équiper, les techniques de palmage et de remorquage de victime seul ou à deux. (Prérequis -> être sapeur-pompier, avoir réussi les tests d’endurance et d’aquaticité en piscine)



Concernant le nouveau Chef d’Unité Plongé, il a suivi en 2 temps durant 1 mois, une formation en à l’Ecole d’Application de la Sécurité Civile (ECASC) à Marseille, afin de perfectionner ses techniques individuelles de plongée, de sauvetage et d’assistance d'un plongeur en difficulté à -50m, de palmage de surface sur 1200m en moins de 30 minutes et de remorquage d'une victime sur 100m. Puis, de confronter, en situation professionnelle, son management de gestion du commandement lors des interventions subaquatiques. (Prérequis -> être formateur sapeur-pompier niveau 1, avoir le permis côtier, avoir effectué 40 plongées dans l’année, avoir participé aux tests zonales).



Renouvellement du véhicule de secours nautique



Afin d’être pleinement opérationnel durant leurs missions, la Garde Nautique Départemental du SDIS 974, sera dorénavant doté d’un nouveau véhicule de Secours Nautique (VSN), pour le transport de son personnel et adapté au matériel spécifique de secours nautique (de surface ou subaquatique).



Ce nouvel engin marinisé (protection intérieure contre le sel) et capable de tracter une embarcation sera stationné au Centre d’Incendie et de Secours de Saint-Leu. Coût : 71 320,45 euros"