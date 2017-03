Voici les titres développés ce jeudi :



Fin de la subvention régionale - La collectivité pointe du doigt "l'attractivité qu'exerce la Réserve pour ces prédateurs" - Réserve marine - 230 000 euros en moins, et maintenant ?

Depuis la dernière attaque de requin, ce 21 février à la Rivière du Mât, la polémique ne cesse d'enfler autour du bien-fondé de la Réserve Marine. Lors de sa commission permanente de ce mardi 7 mars 2017, la Région a décidé de suspendre la subvention attribuée à l'organisme. La raison ? Une relation "clairement établie" de " cause à effet "entre une réglementation" bridant la pêche ciblée" et "l'attractivité qu'exerce la Réserve pour ces prédateurs". Après 7 versements annuels (230 000 euros en 2015), ce serait donc la fin de l'attachement financier de la collectivité à la Réserve. Cette dernière perdrait ainsi l'une de ses aides majeures.

Madagascar - Le bilan d'Enawo est lourd : au moins cinq morts et des milliers de sinistrés

Considérablement affaiblie Ex Enawo continue de traverser Madagascar ce jeudi 9 mars 2017. Mais avant de perdre sa puissance, le météore qui était alors cyclone intense a frappé de plein fouet le nord-est de la Grande Ile. Un premier bilan établi par les autorités malgaches fait état d'au moins cinq morts et de plus de 12 000 sinistrés. Les villes d'Antalaha et Sambava notamment ont été très impactées. Selon la Croix-Rouge, il s'agit du plus puissant cyclone qui frappe Madagascar depuis février 2012, date du passage de Giovanna. 33 personnes avaient été tuées

Ligue des Champions - Le Barca réalise l'exploit et éteint les rêves parisiens, du jamais vu

Les rêves parisiens en Ligue des Champions se sont terminés de la pire des façons ce mercredi 8 mars 2017. Le FC Barcelone a réalisé l'exploit dans les dernières minutes en effectuant une spectaculaire "remontada" (6-1) : une première dans l'histoire de la compétition européenne. Malgré la démonstration du PSG au Parc des Princes, l'équipe a été renversée et éliminée. Les joueurs d'Emery n'accéderont finalement pas aux quarts de finale

Johnny Hallyday annonce être traité pour un cancer

Johnny Hallyday a annoncé mercredi soir être traité pour un cancer mais précisé que ses jours n'étaient "pas en danger", dans un message diffusé sur Twitter. "On m'a effectivement dépisté il y a quelques mois des cellules cancéreuses pour lesquelles je suis actuellement traité", écrit-il. "Mes jours ne sont aujourd'hui pas en danger", ajoute le rocker. "Je vais très bien et suis en bonne forme physique", affirme-t-il.

Une pathologie rare étudiée à Kélonia - Les tortues marines aussi souffrent de polyarthrite

Dans le cadre de sa thèse vétérinaire, Benoît Cruciani, avec le soutien de Kélonia, a finalisé son étude sur la polyarthrite des tortues marines, une pathologie rare frappant ces animaux marins. Certains cas ont été décrits et traités au centre de soins de Kélonia.

34 nageurs sauveteurs aquatiques et un chef d'unité plongée supplémentaires - Du renfort pour le SDIS 974

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de La Réunion (SDIS 974) annonce ce mercredi 8 mars 2017 le renforcement des moyens humains et matériels de son Unité Spécialisée Nautique par : l'intégration de 34 nageurs sauveteurs aquatiques (SAV1) et d'un Chef d'Unité Plongée, issus des centres d'incendie et de secours du département. Et l'investissement de 71 320 euros dans le remplacement du Véhicule de Secours Nautique (VSN). Nous publions ci-après le communiqué du Sdis

Ça s'est passé un 9 mars - 1968 : crash du Douglas DC-6, plus grande catastrophe aérienne de La Réunion

Le 9 mars 1968, le crash du Douglas DC-6 militaire qui décollait de Gillot a causé la mort de 19 passagers dont le chef d'état-major des armées, le général Charles Ailleret. Une seule personne est sortie vivante de cette catastrophe qui reste encore aujourd'hui inexplicable.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Du vent et des nuages

Malgré quelques entrées maritimes en début de journée, le temps s'annonce clément, notamment sur les sommets. Si quelques nuages se développent vers midi, la pluie ne devrait arriver que le soir venu. Les températures seront comprises entre 22 et 31 degrés.

