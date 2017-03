"Une importante opération de contrôle des pêches, réalisée le 25 février dernier à Juan de Nova (île des Terres australes et antarctiques françaises située dans le canal du Mozambique), a permis de procéder à la saisie de neuf embarcations de pêche" par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), indique la Préfecture dans un communiqué que nous publions ci-après dans son intégralité. (Photo d'archive)

"Une importante opération de contrôle des pêches, réalisée le 25 février dernier à Juan de Nova (île des Terres australes et antarctiques françaises située dans le canal du Mozambique), a permis de procéder à la saisie de neuf embarcations de pêche" par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), indique la Préfecture dans un communiqué que nous publions ci-après dans son intégralité. (Photo d'archive)

Une importante opération de contrôle des pêches, réalisée fin février à Juan de Nova, a permis de procéder à la saisie de neuf embarcations de pêche.



Le 25 février 2017, le patrouilleur de la Marine nationale "Le Malin" a engagé une opération de contrôle des pêches sous la direction opérationnelle du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de La Réunion.



Faisant suite aux observations du détachement de gendarmerie en poste sur l’île, les équipes de visite du patrouilleur ont procédé au contrôle des trois navires servant de support à l’activité de pêche illégale, le "Tif Tif", le "Jeremira", et le "Shawiri".



Au total, 9 pirogues, près de 90 kg d’holothuries (concombre de mer) ainsi qu’une grande quantité de matériel de pêche ont fait l’objet d’une saisie par le directeur de la mer Sud océan Indien après consultation du parquet de Saint-Denis et confirmation par le juge des libertés et de la détention.



Ce type d’opération de contrôle, qui fait partie des missions prévues au titre du Plan régional de contrôle des pêches mis en place par le préfet de La Réunion, confirme la volonté de la France de protéger ses ressources halieutiques sur cette île dont la gestion est confiée à l’administration des TAAF. '

Cette importante opération de police des pêches, qui a permis la saisie d’un nombre très significatif d’embarcations a été rendue délicate par le nombre de pêcheurs présents sur place.