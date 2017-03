Relaxe générale dans l'affaire dite du Foyer de Terre Rouge pour Nassimah Dindar, présidente du Conseil départemental, Jean-Jacques Vlody, député et conseiller départemental du Tampon, Bachil Valy, maire et conseiller départemental de l'Entre-Deux et Michel Soucramanien ancien collaborateur de Cabinet de la présidente. La décision a été rendue ce jeudi matin 9 mars 2017 par la Cour d'appel. Mis en cause pour des faits supposés de discrimination à l'embauche, ils avaient été condamnés en première instance à des peines de prison avec sursis, d'inéligibilité et d'amende

Relaxe générale dans l'affaire dite du Foyer de Terre Rouge pour Nassimah Dindar, présidente du Conseil départemental, Jean-Jacques Vlody, député et conseiller départemental du Tampon, Bachil Valy, maire et conseiller départemental de l'Entre-Deux et Michel Soucramanien ancien collaborateur de Cabinet de la présidente. La décision a été rendue ce jeudi matin 9 mars 2017 par la Cour d'appel. Mis en cause pour des faits supposés de discrimination à l'embauche, ils avaient été condamnés en première instance à des peines de prison avec sursis, d'inéligibilité et d'amende

Seul Bachil Valy était présent à l'audience ce jeudi matin. À l'énoncé de la décision il a serré dans ses bras son avocat maître Norman Omarjee. Les deux hommes étaient très émus. "C'est la fin de 8 ans de procédure", a lancé le maire et conseiller départemental de l'Entre-Deux.

#LaRéunion Relaxe dans affaire #FoyerTerreRouge pour @NassimahDindar, Jj Vlody, B Valy et Michel Soucralanuen pic.twitter.com/z7Pf9ggkic — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 9 mars 2017

Lors du procès en appel les 26 et 27 janvier derniers, les élus, entourés de plusieurs ténors du Barreau, avaient réfuté toute tentative ou volonté de favoriser l'embauche de leurs partisans politiques au détriment d'autres personnes. Les avocats avaient plaidé la relaxe de leurs clients. Le Parquet avait requis la confirmation des peines prononcéds par le tribubal correctionnel de Saint-Pierre en juin 2016

Pour rappel, Nassimah Dindar avait écopé de 3 ans d'inéligibilité, 8 mois de prison avec sursis et 30 000 euros d'amende. Jean-Jacques Vlody avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 18 mois d'inéligibilité et Bachil Valy à 4 mois de prison avec sursis et un an d'inéligibilité. Michel Soucramanien, avait été condamné à 6 mois de sursis.

mb/jm/www.ipreunion.com, jeudi 9 mars 2017 - 8h30 (mis à jour à 8h45)