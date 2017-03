Les rêves parisiens en Ligue des Champions se sont terminés de la pire des façons ce mercredi 8 mars 2017. Le FC Barcelone a réalisé l'exploit dans les dernières minutes en effectuant une spectaculaire "remontada" (6-1) : une première dans l'histoire de la compétition européenne. Malgré la démonstration du PSG au Parc des Princes, l'équipe a été renversée et éliminée. Les joueurs d'Emery n'accéderont finalement pas aux quarts de finale

Les rêves parisiens en Ligue des Champions se sont terminés de la pire des façons ce mercredi 8 mars 2017. Le FC Barcelone a réalisé l'exploit dans les dernières minutes en effectuant une spectaculaire "remontada" (6-1) : une première dans l'histoire de la compétition européenne. Malgré la démonstration du PSG au Parc des Princes, l'équipe a été renversée et éliminée. Les joueurs d'Emery n'accéderont finalement pas aux quarts de finale

Ils l'ont fait ! C'est dans une ambiance survoltée que les joueurs du FC Barcelone comptait bien effectuer une spectaculaire "remontada" face à l'équipe parisienne, qui l'avait écrasée le 14 février au Parc des Princes et comptait 4 buts d'avance. Et ils ont finalement écrit l'histoire en renversant la tendance et remportant la victoire 6 à 1.

Mais, jamais dans l'histoire de la compétition européenne, un club n'avait réussi à se qualifier après une aussi lourde défaite. Le stade de Camp Nou était plein à craquer à l'occasion du match retour de ce huitième de finale de la Ligue des Champions.

Ambientazo en el Camp Nou 😮 #FCBPSG pic.twitter.com/LqsiQxamyL — Ale Padin (@ale_padin) 8 mars 2017

Le Barca a démarré en trombe dès les premiers instants du match, avec un but à la troisième minute de Suarez, qui a profité d'un cafouillage dans la défense parisienne.

C'est peu avant la mi-temps que Kurzawa marque un but contre son camp : 2 à 0 pour les Catalans (40e).

Dès l'entrée dans la deuxième période, un penalty de Lionel Messi assure l'avance du FC Barcelone (50e) et aggrave le cas des Parisiens. La vapeur s'inverse et la "remontada" se poursuit.

C'est enfin à la 62ème minute que Cavani signe le premier but du PSG ! Paris se réveille et réduit l'écart.

Et c'est une folle fin de match qui s'est ensuite jouée ! Sur un coup franc réussi, Neymar redonne de l'espoir aux supporters barcelonais.

Et le très beau coup franc de Neymar qui marque le 4e but ! 4-1 pour le Barça, 87' #FCBPSG pic.twitter.com/MrX85nAvra — FOOT NEWS (@FootNews_Off) 8 mars 2017

Le scénario est improbable : Neymar alourdit encore la note sur un penalty. Durant les cinq dernières minutes de la rencontre, Paris est en souffrance. Les Catalans sont à un but de l'exploit. Et l'impensable, l'incroyable se produit. C'est Roberto qui inscrit le but fatidique pour les Parisiens. Cruelle désillusion.

Voici le but de Sergi Roberto qui envoie le Barça en quart de finale ! #FCBPSG pic.twitter.com/JxcbMMFbjD — FOOT NEWS (@FootNews_Off) 8 mars 2017

Un "naufrage historique", titre L'Équipe. Car les Parisiens sont bien passés du paradis à l'enfer : la remontée, qui semblait tellement impossible, à bien eu lieu. Une incroyable défaite qui va sans doute marquer le club d'Emery au fer rouge.