Malgré quelques entrées maritimes en début de journée, le temps s'annonce clément, notamment sur les sommets. Si quelques nuages se développent vers midi, la pluie ne devrait arriver que le soir venu. Les températures seront comprises entre 22 et 31 degrés. Ci-après, le bulletin dans son intégralité.

En début de matinée le temps est clément, hormis quelques entrées maritimes toujours possibles sur la moitié nord.



Le volcan et les cirques seront dégagés, seul des nuages élevés voilent légèrement le bleu du ciel, mais cela reste sans grande conséquence.



En cours de journée, les nuages de pente se développent, l'intérieur de l'île s'ennuage, avec quelques petites averses çà et là.



En fin de journée des précipitations sont attendues sur la moitié Nord allant environ du Port à Sainte Rose.



Le vent s'oriente à l'Est-Nord-Est, il souffle en rafale entre le port et la Grande Chaloupe ainsi que sur le flanc Est du volcan.



La mer reste agitée à forte au vent, avec une mer croisée sur les cotes Ouest et Sud.