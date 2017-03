Bonjour, voici les titres développés ce vendredi 10 mars 2017



- Après Enawo Madagascar panse ses plaies

- La dépression tropicale est à 1 615 km de La Réunion

- Association Préserve notre récif - Une chaîne humaine pour soutenir la Réserve marine, après la suspension des financements par la Région

- La Secrétaire d'Etat à la Ville est arrivée à la Réunion ce jeudi - Hélène Geoffroy " frappée par l'ambition portée à Saint-Denis "

- Ça s'est passé un 10 mars - 1876 : Graham Bell et son assistant ont la première conversation téléphonique de l'histoire

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Des averses et un soleil timide

Le SDIS et la Croix-Rouge de La Réunion se mobilisent - Après Enawo Madagascar panse ses plaies

Le cyclone Enawo a lourdement frappé Madagascar ces trois derniers jours. Le bilan provisoire fait état d'au moins 5 morts et de plusieurs dizaines de milliers de sinistrés. La capitale, Antanarivo, a subi des pluies diluviennes créant d'importantes inondations. Pour venir en aide à la population, la Croix-Rouge, mais aussi le SDIS 974, sont prêts à intervenir et attendent les informations depuis la Grande Ile, nécessaires à leur déploiement.

La dépression tropicale est à 1 615 km de La Réunion

À 4 heures ce vendredi 10 mars 2017 la dépression tropicale se trouvait à à 1 615 km dans l'est-nord-est de La Réunion par les points 15.1 sud et 69.7 est. Elle se déplace vers sud-est à la vitesse de 9 km/h. Selon Météo France le phénomène devrait se renforcer et atteindre le stade de tempête tropicale ce samedi. Aucune alerte cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures

Association Préserve notre récif - Une chaîne humaine pour soutenir la Réserve marine, après la suspension des financements par la Région

L'association Préserve notre récif, nout patrimoine organise un rassemblement de soutien à la Réserve naturelle marine de La Réunion (RNMR) ce dimanche 12 mars 2017 à partir de 15 heures sur la plage de l'Ermitage. L'objectif est de former une chaîne humaine symbolique sur la plage pour "montrer notre soutien à la Réserve" indiquent les organisateurs. L'action vient à la suite de la décision de la Région Réunion de suspendre le financement de la RNMR

La Secrétaire d'Etat à la Ville est arrivée à la Réunion ce jeudi - Hélène Geoffroy "frappée par l'ambition portée à Saint-Denis"

Arrivée ce jeudi matin à La Réunion, la Secrétaire d'Etat à la Ville, Hélène Geoffroy a commencé sa visite officielle de trois jours sur l'île par la présentation du programme urbain pour les quartiers Nord Est Littoral de Saint-Denis via un parcours de bus. Présente ce vendredi à Saint-André et Saint-Benoit, elle part samedi, en début d'après-midi, pour Mayotte

Ça s'est passé un 10 mars - 1876 : Graham Bell et son assistant ont la première conversation téléphonique de l'histoire

Alexandre Graham Bell ne le sait pas pas encore mais il vient de changer le monde lorsqu'il réussit, le 10 mars 1876, à Boston, avec l'aide de son assistant Thomas Watson, le premier appel téléphonique de l'histoire. Situé dans une pièce voisine, le disciple de l'inventeur canadien entend son professeur lui dire : "Mr Watson, come here. I want you. " ("Monsieur Watson, venez ici. J'ai besoin de vous"), entrant ainsi ces simples mots dans la postérité.

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Des averses et un soleil timide

Pour la journée de ce vendredi 10 mars 2017, des averses, des nuages et un soleil timide sont prévus par Météo France

