Basket, squash, football... Retrouvez ci-dessous le programme des événements sportifs du week-end dans son intégralité.

Football : 21ème journée de D1R

La 21ème journée de D1R aura lieu ce week end avec 4 rencontres samedi soir à 20h et 3 rencontres dimanche après midi à 16h.

Samedi

AS Marsouins - AS Excelsior au stade Marivan

Jeanne d’Arc – St-Louisienne au stade G Lambrakis

La Capricorne - RC St-Benoît au stade J Labenne

St Denis FC - JS St Pierroise au stade de l’Est

Dimanche

US Ste-Marie - JS Piton St-Leu au stade N Mandela

AJ Petite Ile - St-Pauloise FRC au stade G Folio

AS Ste-Suzanne - SDEFA au stade G Repiquet



Volleyball : 16ème journée de championnat de D1

La 16ème journée de championnat de D1, masculine et féminine, aura lieu ce samedi.

Côté féminin, quatre rencontres sont au programme:

St Pierre – St Denis à 19h30

Aigles Blancs – SDOVB à 18h30

St André – Ste Marie à 20h00

Cote Ouest – TGV à 20h00

Coté masculin, un match est programmé ce soir à 20h30 entre St Pierre et Cote Ouest. Les trois autres rencontres sont programmées samedi soir:

Chaloupe – Entre Deux à 18h00

Aigles blancs – TGV à 20h30

SDOVB – St Leu à 20h30



Basketball: Demi-finales aller du championnat

Les demi-finales aller du championnat pré national masculin et féminin auront lieu demain.

Côté féminin, la Tamponnaise BB accueillera le BC Saint-Leu à 18h à l'Espace Basket puis le CS Portois recevra le BC Dionysien à 18h30 au Gymnase municipal du Port.

Côté masculin, la Tamponnaise BB affrontera Saint-Pierre à 20h à l'Espace Basket et le BC Dionysien défiera le BC Saint-Paul à 21h au gymnase de Champ Fleuri.

Rugby: 8ème journée Honneur

La 8ème journée du championnat Honneur débutera dès ce soir à 20h30 avec la rencontre Etang Salé – St Pierre à Casabona et se poursuivra samedi après midi à 18h30 avec le match St Paul – XV Dionysien au stade Sabbiani. Le Chaudron est au repos ce week end.

Pétanque: Finale du championnat de doublette mixte

Le championnat en doublette mixte aura lieu ce week-end au boulodrome de Cambaie à Saint-Paul. Quelques 200 équipes mixtes sont attendues pour cette occasion où les femmes seront à l'honneur. Début des jeux samedi à 14h15 jusqu'aux huitièmes de finale, reprise dimanche à 8h30 et finale prévue vers 16h30.

Squash: Open national Ekwalis

Le 4ème Open National Prestige se déroulera du 11 au 18 mars au club d'Ekwalis Possession. Avec six joueurs et joueuses du top 20 français, le spectacle devrait être au rendez-vous!

Parmi les favoris on retrouvera Johan Bouquet (32 ans, n°9 français), Yann Perrin (31 ans, assimilé numéro 14 français), Laura Gamblin (19 ans, n°9 française), Soraya Renai (29 ans, n°15 française), Jérôme Dadot (24 ans, assimilé n°17 français), Damien Volland (23 ans, assimilé n°20 français), Lucas Vauzelle (26 ans, n°30 français), Marine Mery (25 ans, n°31 française), Billy Paton (31 ans, n°62 français), Marjory Fosse (28 ans, n°49 française), Aline Demersseman (30 ans, n°71 française), sans oublier les jeunes Kara Lincou (13 ans, Squash Paradis) et Oliver Lamilango (14 ans, ASCTR Squash).

Chez les femmes, les deux joueuses d'Ekwalisquash Marjory Fosse et Aline Demersseman devraient se retrouver en quarts de finale, et la gagnante ensuite affrontera Laura Gamblin. Alors que l'autre demi-finale devrait opposer les deux joueuses du Squash 95, Soraya Renai et Marine Mery. Chez les hommes, il y aura du lourd dès les quarts de finale avec normalement Paton – Dadot (pour retrouver ensuite Perrin) et Volland – Vauzelle (adversaire en demi Johan Bouquet).

VTT: 2ème de la coupe de la Réunion XC

La 2ème manche de la coupe de la Réunion de cross country aura lieu ce dimanche à Trois Bassins. Les premières courses débuteront à 12h30 avec les jeunes catégories, puis les hommes s'élanceront à 15h15 sur un circuit de 4km à parcourir plusieurs fois... Malheureusement pour les cyclistes, l'organisateur n'est pas en mesure de communiquer les distances à parcourir pour chaque catégorie et le fera le jour J.

Cyclisme: Grand Prix de la Plaine des Cafres

L'UCT organise le grand prix de la plaine des cafres ce dimanche au niveau du champ de foire du 23ème km. La matinée sera consacrée à une épreuve en ligne pour les catégories de Pré-Licencié à Benjamin sur un circuit de 1km, sur le site du Champ de Foire du 23ème km, suivi d’un protocole de récompense à 11h15. A partir de 13h00 auront lieu les épreuves pour les féminines et les pass sur un circuit de 2,7km à parcourir pendant 45 minutes et 2 tours, puis à 14h45 les "élites" seront lâchés pour 1h30 de tourniquet et 2 tours.

Course à pied: Foulées nocturnes de St Louis

L'association Running Passion 974 organise une course nocturne de 10km ce samedi à Saint-Louis. Le départ et l'arrivée se feront devant la mairie. Les coureurs devront effectuer deux boucles de 5km. Le départ sera donné à 20h00.

Trail: La boucle du pic du diable

L'association Oxytrail organise une course de 23km ce dimanche à St Pierre. Une randonnée de 5km et une course jeune de 1km seront également au programme. Le départ de 23km sera donné à 6h00 sur le parking du Jumbo grand large, où sera également jugée l'arrivée. Parmi les favoris, on retiendra les noms de Jean Marie Cadet, Johny Olivar, Jean Patrice Payet ou encore Léo Rogaume.

Moto: 4h d'endurance tout terrain

Le moto club du Tampon organise ses 4 heures d'endurance tout terrain ce dimanche à la plaine des cafres. Le départ sera donné à 9h00 sur le terrain de cross où les concurrents devront tourner en boucle sur un tracé de 1km pendant 4 heures et effectuer le plus de tours possible.