La 4ème édition de la Semaine nationale de l'artisanat débute ce vendredi 10 mars 2017 et se terminera le vendredi 17 mars. La manifestation a "pour but de mettre en avant l'importance de ce corps de métiers à la création de richesse et d'emploi" souligne la chambre de métiers qui a prévu plusieurs visites d'entreprises. La première a eu lieu ce vendredi et c'est une boucherie de Saint-Denis qui a été visitée. Le reste de la semaine de l'artisanat sera ponctué par d'autres visites d'entreprises artisanales (Photo d'illustration)

