Visé par plusieurs plaintes déposées contre lui dans des affaires de parcelles de terrain et de harcèlement, le maire de l'Etang Salé, Jean-Claude Lacouture, a publié sur sa page Facebook un long post intitulé "Ma vérité". Nous publions ce post ci-après avec des liens hypertextes vers les articles relatant les faits sur lesquels il s'explique. À noter que Jean-Claude Lacouture n'a jamais donné suite à nos demandes d'interviews sur ces différents sujets

Depuis plus de trois mois, je suis la cible d’une campagne de déstabilisation et de diffamation de la part de l’éditorialiste du JIR, aidé en cela par des élus exclus du groupe majoritaire et de l’ex-DGS de la commune. Trop, c’est trop ! Des noms sont jetés en pâture ! Des personnes affublés de sobriquets méprisants ! Des accusations, sans preuve avancée, créant la suspicion, le doute, pour qu’"in fine" un mensonge répété devienne vérité.

C’est ce climat malsain que je veux dénoncer et vous dire ma vérité sur les points suivants :

1 – La commune n’a jamais exproprié la famille Fougerous qui a vendu, elle-même, son terrain aux époux Honorine Patrick et Betty.

2 – S’agissant de ma voiture de collection, il n’y a pas eu d’achat de pièces détachées par le garage municipal, puisqu’elles ont été commandées par internet et réglées par carte bancaire à 2 fournisseurs (betaset.com et Limora.com)

3 – La commune n’est jamais intervenue dans la vente du bien de feue Madame Théophile Lallemand. Cette transaction a été réalisée par la fille de la défunte au profit de Monsieur Morel.

4 - La Directrice de mon Cabinet n’a jamais bénéficié de garde du corps. La protection fonctionnelle dont elle a eu droit est d’ordre purement juridique. Dans le cas d’espèce, obligation est faite à l’Autorité d’accorder cette protection à tout agent attaqué dans le cadre de sa fonction. Par le passé, les agents de la Collectivité ayant bénéficié de cette protection n’ont pas fait l’objet de remarques particulières voire désobligeantes, comme c’est le cas actuellement.

5 - Le CCAS de l’Etang-Salé n’a aucunement participé à la construction d’un mur séparant les propriétés de Mesdames Claire et Lapierre. Cette dernière est à même de fournir la facture des travaux entrepris chez elle.

6 – À l’instar d’autres agents de la collectivité, Madame Lapierre a fait l’acquisition d’une parcelle appartenant à la Commune après décision du Conseil municipal avec application d’une majoration de 10% sur le prix fixé par le Service du domaine.

7 – Madame Lapierre, Directrice de Cabinet, a bien déposé une demande de permis de construire. L’autorisation d’urbanisme lui a été délivrée le 24 Octobre 2014 par arrêté municipal n°117/URB – PC N°97440414A0084.

8 – Concernant l’appartement acquis par mon fils Gilles auprès de la Semader, dont je suis le Président, il s’agit d’une promotion immobilière libre. Ce produit a été présenté au Salon de la Maison et a rencontré un certain succès. Placé sur une liste d’attente, c’est suite à un désistement qu’il a pu faire l’acquisition de ce bien.

9 – Les prétendues descentes en mairie de Gendarmes prêtent à sourire, puisque ces derniers étaient venus présenter le projet de vidéo-surveillance à installer en Ville.

10 – Comme par hasard, il semblerait que des documents auraient disparu des services municipaux. Rien de tout cela ! Je vous invite donc à venir les consulter à votre convenance.

11 – Après la décision de fin de détachement prise à l’encontre du DGS, ce dernier a intenté deux recours auprès du Tribunal Administratif. Le premier, relatif à un référé, n’a pas prospéré. Quant au second, il sera examiné sous peu.

Dans le but de mettre fin à ces rumeurs et accusations infondées, j’ai décidé de déposer plainte et j’ai chargé Maître Jean-Jacques Morel du Barreau de Saint-Denis d’assurer ma défense.

Depuis 20 ans que je suis maire, je ne pense pas avoir trahi votre confiance et surtout porté atteinte à l’image de notre commune.

Votre dévoué,

Jean-Claude Lacouture, maire de L’Étang-Salé