Pour la journée de ce vendredi 10 mars 2017, des averses, des nuages et un soleil timide sont prévus par Météo France dont nous publions le communiqué ci-après.

Pour la journée de ce vendredi 10 mars 2017, des averses, des nuages et un soleil timide sont prévus par Météo France dont nous publions le communiqué ci-après.

"Il n'y a pas d'évolution majeure. Les averses passagères du matin, s'estompent progressivement sur le littoral allant de Sainte-rose à Saint Denis. De temps à autre, ces averses rentrent sur Salazie et sur la Plaine des Palmistes. Les nuages bien présents sur la moitié Nord-Est du département sont plus rares à l'ouest, mais le ciel reste voilé par des nuages élevés.

Au fil des heures, les averses du littoral se font de plus en plus intermittentes en bord de mer. Par contre, dans l'intérieur le ciel devient plus gris et des averses localement modérées se maintiennent sur les reliefs.

L'après-midi, quelques averses sont même attendues dans les hauts de l'Ouest , du côté de Piton-Saint-Leu à Bois de nèfles Saint-Paul. La région de Saint-Pierre, la baie de la Possession et le Cirque de Cilaos semblent bénéficier de belles embellies tout au long de la journée. En fin de journée , les averses se font de plus en plus rares voir inexistantes.

Le vent de Nord-Est, souffle en rafales avec des pointes à 60km/h entre le port et la Grande Chaloupe ainsi que sur le flanc Est du volcan. Le vent faiblit en fin de journée. La mer reste agitée à forte au vent, avec une mer croisée sur les cotes Ouest et Sud".