Ce vendredi 10 mars 2017, le Conseil constitutionnel a publié le dernier décompte des parrainages obtenus par les différents candidats à la présidentielle. Les choix de plusieurs élus de La Réunion ont été validés : on y retrouve notamment Michel Fontaine, le sénateur-maire LR de Saint-Pierre et la conseillère régionale Nathalie Bassire qui soutiennent sans surprise François Fillon et le député PS du Tampon Jean-Jacques Vlody qui apporte son soutien à Benoît Hamon

La publication de cette nouvelle lisite indique que la présidente du Front national Marine Le Pen et le candidat souverainiste François Asselineau ont franchi la barre des 500 parrainages requis pour se présenter à l'élection présidentielle, selon une nouvelle liste publiée vendredi par le Conseil constitutionnel.

Au total, 9.223 parrainages d'élus ont déjà été validés, à une semaine de la fin de la période de recueil des signatures qui s'achève le 17 mars. François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon, Nicolas Dupont-Aignan et Nathalie Arthaud avaient déjà dépassé le seuil des 500 parrainages.

Liste des élus de La Réunion dont les parrainages ont été validés par le conseil constitiutionnel le vendredi 9 mars 2017

Liste des élus de La Réunion dont les parrainages ont été validés par le conseil constitiutionnel le mardi 7 mars 2017

Liste des des parrainages validés pour chaque candidat par le conseil constitiutionnel le vendredi 9 mars 2017

