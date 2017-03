Alors que le collectif "p'RESERVE notre récif" organise une chaîne humaine ce dimanche 12 mars en soutien à la Réserve naturelle marine, Thierry Perès, plongeur et défenseur de l'environnement, estime dans une tribune libre que la pêche sous-marine, désirée par certains dans l'enceinte de la Réserve se révèlerait "extrêmement destructrice", notamment pour la population de mérous ananas, dont il partage quelques images. (Images : Thierry Perès)

"L'Archipel aux Mérous dans la Réserve Naturelle Marine de la Réunion … 10 ans pour arriver à ce timide résultat"

"Ces quelques poissons représentent une des raisons pour lesquelles certains se battent pour retrouver le droit de pêcher et chasser dans la Réserve Marine.

La chasse sous-marine non contrôlée s'avère être une activité extrêmement destructrice. Partout ailleurs où la chasse est autorisée c'est un véritable désert ! La durée de vie des ces mérous ananas peut être estimée à moins d'une semaine si la pêche sous-marine est autorisée" écrit le plongeur dans un communiqué. "Nous militons pour que ces images ne deviennent pas dans un proche avenir des images d'archives …"

"La pêche est autorisée suivant le type de pêche sur des espaces allant de 83 % de l’espace de la Réserve (pêche professionnelle à la traîne) à 46 % (pêche traditionnelle à la gaulette) et à 43 % pour la pêche de loisirs sous marine. C'est déjà énorme ! Peut on imaginer aller au delà sans que la Réserve ne deviennent une coquille vide ?" écrit-il encore.

"Pour rappel, la Réserve marine a été créée en 2007, suite à un long processus de concertation entre usagers de la mer qui a duré plus de 10 ans. Son objectif est de restaurer les récifs coralliens de La Réunion et leurs ressources en poissons, pour nous tous, y compris les professionnels de la mer. Ce n'est pas une mise sous cloche mais un moyen de gérer un milieu sensible très fréquenté où se déroulent de nombreuses activités humaines.

Cet outil a pour but de protéger un milieu cher aux Réunionnais et permettre le développement économique et touristique durable de l’île. Donnons-lui les moyens de continuer !" estime de son côté le collectif "P'réserve notre récif" cité par Thierry Perès. Pour rappel, l'association à Saint-Gilles ce dimanche une chaîne humaine en soutien à la Réserve.

Cette dernière est mise en cause dans la crise requin après qu'un rapport de la Région Réunion ait établi "un lien direct" entre son activité et la crise requins qui sévit sur l'île. depuis 2011.