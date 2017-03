Après le passage du cyclone Enawo sur Madagascar le 7 mars dernier, la Croix-Rouge malgache, en collaboration avec la Plate-forme d'intervention régionale de l'océan Indien, annonce un premier bilan des dégâts causés par le système. 900 volontaires sont mobilisés sur place. Huit décès, deux personnes portées disparues et des milliers de maisons détruites et inondées ont pour l'heure été dénombrés. Ci-après, nous publions l'intégralité du communiqué de la PIROI.

Le cyclone tropical Enawo a frappé la côte Nord-Est de Madagascar le 07 mars avec des vents en rafales pouvant atteindre 300 km/h dans un rayon de 70 km autour du centre. Le cyclone a traversé le pays du Nord au Sud en passant par les régions de Sava, Analanjirofo, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Analamanga, Vakinankaratra, Bongolava, Itasy, Ihombre, Amoron’i Mania, Haute Matsiatra et de Vatovavy Fitovinany.

Si Enawo a perdu en puissance à mesure de son avancée, sa superficie couvrait toute la partie Nord de Madagascar, exposant près de 20 millions de personnes de manière plus ou moins importante. Il a engendré des pluies importantes sur son passage provoquant de graves inondations et des glissements de terrain.

Un premier bilan de la Croix-Rouge Malgache (provisoire) fait état de 8 décès ; 2 personnes portées disparues ; 3379 familles déplacées ; 883 maisons détruites ; 703 maisons inondées. En raison des accès difficiles, des coupures de l’électricité et des réseaux téléphoniques, les évaluations sont pour l’heure très incomplètes.

Selon les informations de la CRM, plus de 65 à 95 % des maisons de la ville de Maroantsetra, de Sambava et Antalaha sont détruites. Comme pour beaucoup de communes et de districts où ENAWO est passé, les chiffres concernant les nombres de sinistrés ne sont pas encore disponibles.

#Cyclone #Enawo has displaced about 10,000 people. @MadaRedCross volunteers are currently assessing the full scale of its destruction. pic.twitter.com/6myxACILzZ