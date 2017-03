Voici les titres développés ce samedi :



- Renforcer encore la sécurité des usagers de la mer contre les requins

- Activité cyclonique - La zone perturbée à 1435km de La Réunion

- La société de Mayotte en pleine mutation

- Ça s'est passé un 11 mars - 2004 - Revendiqués par Al-Qaida les attentats de Madrid tuent 191 personnes

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Du soleil dans l'Est, de la pluie pour l'Ouest

Réunion du Comité réunionnais de réduction du risque squale - Renforcer encore la sécurité des usagers de la mer contre les requins

Le Comité réunionnais de réduction du risque requin (C4R) s'est réuni ce mercredi 10 février pour évaluer le chemin parcouru depuis la dernière rencontre il y a tout juste un an. Depuis, deux plages de l'ouest, Boucan canot et Roches noires, sont équipés de filets anti squales. D'autres commues sont intéressées par cette expérience et par d'autres dispositifs de sécurisation envisagés pour 2016. Le C4R a ainsi confirmé la création d'un centre de ressources et d'appui (CRA) qui sera à la disposition de l'ensemble des partenaires de la sécurisation contre les requins.

Activité cyclonique - La zone perturbée à 1435km de La Réunion

Selon les informations du dernier bulletin de Météo France, une zone perturbée évolue à 1435 km à l'Est des côtes réunionnaises. A 4h00 ce samedi 11 mars 2017, la zone, située aux points 19.0 Sud / 69.4 Est, se déplaçait vers le Sud-Sud-Est à la vitesse de 19 km/h

Insee - Migrations, natalité et solidarités familiales - La société de Mayotte en pleine mutation

"Plus que dans tout autre territoire français, les caractéristiques de la population vivant à Mayotte sont le résultat d'une combinaison entre migrations et natalité très spécifiques au département" écrit l'Insee dans un communiqué que nous publions ci-après

Ça s'est passé un 11 mars - 2004 - Revendiqués par Al-Qaida les attentats de Madrid tuent 191 personnes

Exactement deux années et demie après les attentats du 11 septembre 2001, Madrid est touché, le 11 mars 2004, par l'attentat le plus meurtrier, survenu en Europe depuis 1988. Une série d'explosions, dix bombes au total, frappent le métro de la capitale espagnole entre 7h36 et 7h40, causant 191 victimes et près de 1900 blessés. Condamnés par la communauté internationale comme un acte terroriste, 11-M, expression utilisée par les Espagnols pour évoquer cette triste journée, aurait pu être encore plus terrible sans l'intervention des forces de sécurité qui ont désamorcé trois autres bombes devant exploser à l'arrivée des secours.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Du soleil dans l'Est, de la pluie pour l'Ouest

Les nuages seront nombreux, suivis d'averses si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce samedi 11 mars 2017. L'Est, de son côté reste sous de belles éclaircies. Les températures s'annoncent chaudes, allant de 26 à 33 degrés. Ci-après, le bulletin complet.