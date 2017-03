Après le passage du cyclone Enawo à Madagascar, alors que les informations remontent au compte-gouttes, la Croix-Rouge malgache via la Plate-forme d'intervention régionale de l'océan Indien basée à La Réunion (PIROI) fait état de 21 morts, 8 personnes disparues et 180 blessés, selon un premier bilan qui reste provisoire.

Après le passage du cyclone, la PIROI a dépêché sur place son coordinateur des opérations, qui reste en relation étroite avec les 900 volontaires de la Croix-Rouge malgache. Selon les premiers chiffres avancés par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, 21 morts, 8 personnes disparues, 180 blessés, 117 000 sinistrés, 50 000 familles déplaceés et plus de 188 sites d’hébergement ont été dénombrés.



Une reconnaissance aérienne a été effectuée dans la matinée de ce samedi afin d'évaluer les priorités d'intervention, comme l'explique Christian Pailler, directeur de la Plate-forme.

Comme le rappelle le directeur, le cyclone Enawo a traversé de part en part l'île de Madagascar. Le bilan, qui reste provisoire, devrait s'alourdir dans les prochaines heures.

