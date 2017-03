Les nuages seront nombreux, suivis d'averses si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce samedi 11 mars 2017. L'Est, de son côté reste sous de belles éclaircies. Les températures s'annoncent chaudes, allant de 26 à 33 degrés. Ci-après, le bulletin complet.

Après une belle matinée ensoleillée sur une grande partie de l'île, les nuages se développent avant la mi-journée sur les pentes du département.



Ces nuages grossissent à vue d'oeil et produisent les premières gouttes à la mi-journée sur les hauteurs de l'Ouest en particulier. La couche nuageuse se densifie l'après-midi et de nouvelles averses débordent ici ou là en direction du Sud-Ouest, de l'Ouest mais aussi du Nord-Ouest, arrosant parfois par débordement, le bord de mer. Ces averses bien que localement modérées, donnent des cumuls raisonnables pour la saison.



Le soleil résiste quand à lui sur la côte Est et Sud-Est où il fait de belles apparitions.



Les températures maximales atteignent les 30 à 33°C sur le littoral, 26 à 27°C dans les cirques et 20°C au Volcan.



Le vent de Nord-Est souffle en rafales avec des pointes de 50 à 60km/h du côté de la Baie de la Possession mais aussi de Saint-Philippe. La brise domine sur les plages de l'Ouest.



La mer demeure agitée à forte au déferlement d'une houle d'Est avoisinant les 2 à 2,2m en journée et sévissant principalement sur la côte Est de l'île.