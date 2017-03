Quatre ans après sa première labellisation "Maternité Amie des Bébés" en décembre 2012, le Centre Hospitalier Gabriel Martin de Saint-Paul obtient le label " Hôpital Ami des Bébés ", devenant le seul établissement des DOM à le détenir.

Quatre ans après sa première labellisation "Maternité Amie des Bébés" en décembre 2012, le Centre Hospitalier Gabriel Martin de Saint-Paul obtient le label " Hôpital Ami des Bébés ", devenant le seul établissement des DOM à le détenir.

Destiné aux professionnels de santé des services maternité et néonatalogie, le programme "Ami des Bébés" favorise un accompagnement optimal des parents avant, pendant et après la naissance de leur enfant. Ce projet est constitué d’une série de recommandations qui repose sur trois grands principes fondamentaux : la formation du personnel, l’organisation des soins et le soutien parental.

Les autres prérogatives visent à donner aux parents les règles de bonnes pratiques recommandés après la naissance comme le contact "peau à peau" ou la question de l’allaitement. En effet, en respect au Code de Commercialisation des substituts de lait maternel, l’Organisation Mondiale de la Santé vise ainsi à protéger l’allaitement naturel, éviter les conflits d’intérêts des professionnels de la santé et assurer une utilisation correcte des substituts.

D’une durée de quatre ans, la labellisation Hôpital Ami des Bébés est le résultat d’un processus, débuté en janvier 2005 et qui certifie les pratiques de qualité mises place par les équipes soignantes du Centre Hospitalier Gabriel Martin.

cl/www.ipreunion.com