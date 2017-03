Après plusieurs siècles de domination hollandaise (1598-1710), française (1710-1810) et britannique, l'île Maurice acquiert son indépendance le 12 mars 1968. C'est le dénouement d'un long processus engagé, en septembre 1965, lors de la conférence constitutionnelle de Lancaster House, à l'issue de laquelle le secrétaire d'Etat aux Colonies, Anthony Greenwood et le Premier ministre mauricien, Seewoosagur Ramgoolam signent un accord prévoyant le désengagement progressif des Britanniques dans l'île.

Maurice intègre le Commonwealth (une organisation intergouvernementale composée de 52 États membres qui, pour la plupart, sont d'anciens territoires de l'Empire britannique.) et l'île tout juste indépendante a pour chef d'Etat, un titre totalement honorifique, la reine d’Angleterre, Elisabeth II.

L’ONU reconnaît et admet l’île Maurice dans ses rangs, un mois plus tard. A Port-Louis, la capitale, le drapeau quadricolore (rouge, bleu, jaune et vert) est hissé pour la première fois, au Champ de Mars, en remplacement de l'Union Jack. Ce geste, répété tous les ans à la même date, devient le symbole de cette date fondatrice.

Considéré comme le père de l’indépendance, Sir Seewoosagur Ramgoolam, selon de nombreux biographes, aurait pleuré la mémoire de ses compagnons d’armes du Parti travailliste mauricien (PTr), décédés avant l’accomplissement de leur rêve mutuel : la libération de leur nation du joug colonial.

Après 24 ans d’une démocratie stable ponctuée d’élections libres et régulières ainsi qu'un bilan positif en matière de droits de l’homme et sur le plan économique, le Parlement vote à une très large majorité l'abolition de la monarchie. Maurice devient une République le 12 mars 1992. Le pays est toujours membre du Commonwealth et a rejoint la Francophonie en 1993.

