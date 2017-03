Cette semaine, l'actualité a été marquée par les nombreuses manifestations organisées le 8 mars dernier, dans le cadre de la journée des droits des femmes. Et puis, une interview de la BBC lors d'un sujet très sérieux tourne au sketch, lorsque les enfants de l'interviewé rentrent dans son bureau. Images.

Journée internationale des droits des femmes

Si vous avez été en compagnie de la gent féminine le 8 mars dernier et que vous avez eu le malheur de dire "bonne fête", alors vous devriez vous reconnaître dans la vidéo à suivre.

En effet, le 8 mars est bel(le) et bien la journée internationale des droits des femmes et non la journée de la femme , semblable à la journée de la plomberie ou du fromage.

Sur la page Facebook Et tout le monde s'en fout, une courte vidéo, emprunte d'humour rappelle les principales inégalités qui ont touché et touchent encore les femmes.

Et puis, qui mieux qu'une femme pour parler des droits des femmes ? La jeune humoriste Fadily Camara, qui fait actuellement ses classes au Jamel Comedy Club a une vision très personnelle de la chose et "reste campée sur ses positions".

Les enfants !

En marge de la journée internationale des droits des femmes, une vidéo a particulièrement fait le tour du web pour son côté hilarant. Lors d'une interview sur la BBC, le professeur Robert Kelly avait pour objectif de s'exprimer sur la destitution de la présidente de Corée du Sud. Interview "réussie", non sans mal, lorsque ses enfants pénètrent dans son bureau.

Une vidéo largement relayée par les médias qui a fait rire le monde entier.

jm/www.ipreunion.com