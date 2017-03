Voici les titres développés ce dimanche :



- [VIDÉO] Mariage ou ballon rond : des Algériennes face à un dilemme

- [TOURNOI DES SIX NATIONS] Italie 18 - France 40 : une bouffée d'oxygène pour les Bleus

- Ça s'est passé un 12 mars - 1968 - L'île Maurice est indépendante

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le soleil majoritairement présent

Elles excellent dans le football - [VIDÉO] Mariage ou ballon rond : des Algériennes face à un dilemme

"A sept ans, en sortant de l'école, je balançais mon cartable et j'allais jouer au foot avec les garçons du quartier", se remémore Fathia. Vingt ans plus tard, la jeune femme n'a pas renoncé aux crampons et joue milieu de terrain. Sur la pelouse du stade de Relizane, à l'ouest d'Alger, elle se démarque avant de faire une passe décisive. Fathia, qui est aussi membre de l'équipe nationale, s'entraîne avec ses 14 camarades sous le regard exigeant de leur entraîneur, Sid Ahmed Mouaz.

Rugby [TOURNOI DES SIX NATIONS] Italie 18 - France 40 : une bouffée d'oxygène pour les Bleus

L'essentiel est fait. Le XV de France s'est offert une bouffée d'oxygène dans le Tournoi des six nations en s'imposant samedi en Italie (40-18), à l'occasion de la 4e journée, après avoir mis les gaz en seconde période.

Ça s'est passé un 12 mars - 1968 - L'île Maurice est indépendante

Après plusieurs siècles de domination hollandaise (1598-1710), française (1710-1810) et britannique, l'île Maurice acquiert son indépendance le 12 mars 1968. C'est le dénouement d'un long processus engagé, en septembre 1965, lors de la conférence constitutionnelle de Lancaster House, à l'issue de laquelle le secrétaire d'Etat aux Colonies, Anthony Greenwood et le Premier ministre mauricien, Seewoosagur Ramgoolam signent un accord prévoyant le désengagement progressif des Britanniques dans l'île.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le soleil majoritairement présent

Si ce samedi était sous les nuages, le soleil sera au rendez-vous de ce dimanche matin, si l'on en croît les prévisions de Météo-France. L'après-midi, le temps se couvre avec quelques averses possibles. Les températures restent élevées et atteindront les 33 degrés.