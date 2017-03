Après avoir passé sa prime "Agir Plus" à 600 euros sur les chauffe-eau solaires en octobre dernier, EDF élève cette prime à 1200 euros pour les ménages à revenus modestes. Cette aide supplémentaire est destinée à lever l'obstacle du coût d'installation. Réalisant ainsi des économies sur les factures, cela permet aux foyers les plus défavorisés d'obtenir ce type d'équipement. A ce jour, plus de 145 000 maisons individuelles sont dotées d'un chauffe-eau solaire.

