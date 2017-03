Selon le dernier bilan du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes de Madagascar, le passage du cyclone Enawo a fait au moins 50 morts et plus de 176 000 sinistrés.

Selon le dernier bilan du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes de Madagascar, le passage du cyclone Enawo a fait au moins 50 morts et plus de 176 000 sinistrés.

Le bilan reste provisoire, tandis que la Croix-Rouge malgache faisait état, dans les régions du nord de l'île, de 21 décès, bilan revu à la hausse d'après le dernier bilan du BNGRC.

L'association d'aide humanitaire, dont les informations sont relayées à La Réunion via la Plate-forme d'intervention régionale (PIROI) dénombrait ce samedi l'ouverture de plus de 188 centres d'hébergement sur l'île. Le nombre de blessés s'élevait hier à 180.

jm/www.ipreunion.com