Si ce samedi était sous les nuages, le soleil sera au rendez-vous de ce dimanche matin, si l'on en croît les prévisions de Météo-France. L'après-midi, le temps se couvre avec quelques averses possibles. Les températures restent élevées et atteindront les 33 degrés. Ci-après, le bulletin complet.

Si ce samedi était sous les nuages, le soleil sera au rendez-vous de ce dimanche matin, si l'on en croît les prévisions de Météo-France. L'après-midi, le temps se couvre avec quelques averses possibles. Les températures restent élevées et atteindront les 33 degrés. Ci-après, le bulletin complet.

La matinée de Dimanche est placée sous le signe du soleil. En effet, après dissipation des entrées maritimes sur la côte Est, de larges périodes ensoleillées prennent place. Ce temps lumineux est bien présent sur les plages, dans les cirques et les plaines.



Au fil des heures, les premiers nuages se développent le long des versants montagneux, laissant les plus hauts sommets dégagés.



L'après midi, la couverture nuageuse est bien marquée dans l'intérieur. Des averses, localement modérées, se produisent sur les hauteurs de l'Est et du Nord principalement. Des débordements sur les régions littorales ne sont pas à exclure, comme à Sainte Suzanne par exemple.



A noter, l'arrivée de nuages en soirée sur le Sud de l'Ile, annonçant une dégradation du temps pour la nuit suivante.



Les températures maximales atteignent les 30 à 33°C sur le littoral, 25 à 27°C dans les cirques et 25 à 26°C à Grand Ilet.



Le vent change de direction. Il s'oriente au secteur Sud. Il souffle en rafales avec des pointes de 40 à 45 km/h du côté des plages de l'Ouest en début d'après midi ou vers Sainte Rose. Les brises prédominent sur Saint Denis.



Une houle modérée de secteur Est voisine de 2 mètres 60 déferle le long des côtes Est et Sud. Une houle de Sud-Ouest de 2mètres 60 déferle le long des côtes Ouest et Sud. Ces deux houles se croisent sur le Sud Sauvage générant une mer forte. Elle est agitée généralement ailleurs.