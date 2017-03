Lors d'un contrôle routier effectué ce dimanche matin, de 4h30 à 7h30 aux abords des boites de nuit de Saint-Gilles les Bains (commune de Saint-Paul), les gendarmes de l'Escadron départemental de sécurité routière ont relevé 50 infractions au code de la route.

Lors d'un contrôle routier effectué ce dimanche matin, de 4h30 à 7h30 aux abords des boites de nuit de Saint-Gilles les Bains (commune de Saint-Paul), les gendarmes de l'Escadron départemental de sécurité routière ont relevé 50 infractions au code de la route.

Le dispositif déployé par 31 militaires issus de l'EDSR de la Réunion, de gendarmes mobiles et de réservistes, a permis de contrôler plus de 430 usagers de la route.

Au total, les gendarmes ont constaté 50 infractions au code de la route, dont :

- 44 concernant l'alcoolémie dont 17 relevant de la procédure délictuelle avec rétention immédiate du permis de conduire.

- Le taux le plus élevé constaté cette nuit est de 1,23 mg/litre d'air (2,46 g/litre de sang).

- 3 jeunes conducteurs, titulaires du permis depuis moins de deux ans ont été contrôlés avec des taux délictuels (0,55 - 0,62 et 0,89 mg/litre d'air).

- 4 autres délits ont été relevés, conduite sans permis et trois refus de se soumettre aux vérifications concernant l'alcoolémie.

- 2 autres contraventions .

"Malgré les campagnes qui se succèdent et le relais par les médias des messages de prévention, aucune tendance à la baisse n'est malheureusement constatée à l'issue de nos contrôles coordonnés" notent les militaires dans un communiqué.