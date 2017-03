En plus des contrôles effectués aux abords des boîtes de nuit de Saint-Gilles, au petit matin ce samedi, 73 autres contrôles ont été réalisés parles gendarmes de l'Escadron départemental de sécurité routière.

Ces opérations ciblaient les conduites addictives, les excès de vitesse et les fautes de comportement à l'origine des accidents.

Le bilan de ce week-end fait état de 348 infractions relevées parmi lesquelles :

- 64 alcoolémies dont 27 délictuelles (taux supérieur à 0,80 g/l d'alcool dans le sang) entraînant une rétention immédiate de 21 permis de conduire pour les conducteurs, avec des taux allant jusqu'à 2,46 g/l d'alcool dans le sang ;

- 156 dépassements de la vitesse,

- 03 refus de se soumettre aux vérifications du taux d'alcoolémie;

- 06 défauts de permis de conduire;

- 22 usages de téléphone au volant;

- 13 non-ports de la ceinture et/ou dispositifs de retenue pour enfants;

- 6 non ports du casque;

- 13 autres infractions génératrices d'accidents graves (franchissement lignes continues, non respect du stop ou feu rouge, non respect des priorités etc...);

- et d'autres infractions diverses (équipements, règles administratives, etc).

"Au cours des deux dernières nuits, les gendarmes sont intervenus sur 11 accidents de la circulation sans conséquences corporelles. L'alcoolémie a été détectée positive dans neuf de ces interventions. Ils sont intervenus également sur un accident corporel au Tampon dans la nuit de vendredi à samedi, un jeune automobiliste seul en cause ayant perdu le contrôle de véhicule et percuté violemment le mur d'une propriété. Une fois encore, les premiers éléments de l'enquête laissent présumer une alcoolisation du conducteur qui a été hospitalisé" indique le communiqué des militaires.

"Le bilan du week-end consacre malheureusement encore l'alcool et la vitesse excessive comme causes principales des accidents de la circulation sur les routes de La Réunion" termine-t-il.

Publié à 20h30 ce dimanche 12 mars 2017