Inédit depuis le XVème siècle, le pape Benoit XVI démissionne évoquant son "incapacité à administrer" son ministère. Après environ 24 heures de délibérations et cinq tours de scrutin, Jorge Mario Bergoglio est élu le 13 mars 2013, annoncé, comme le veut la tradition, par une fumée blanche et les six cloches de la basilique Saint-Pierre. L'Argentin devient le premier homme natif des Amériques à accéder à la papauté.

Considéré comme proche des démunis et très peu attiré par le faste, le premier pape jésuite de l’histoire prend le nom de François, une première, en hommage à Saint-François d’Assise, connu pour son humilité. Signe d’un pontificat marqué par un retour à la simplicité, il se présente au balcon sans les apparats de circonstance et d’une manière inhabituelle, demandant à la foule de prier pour lui avant qu’il donne sa bénédiction.

A la différence de son prédécesseur, le pape François est bien plus ouvert en accordant des entretiens improvisés à la presse ou en employant des formules qui déconcertent beaucoup de fidèles.

En effet, sur le sujet de l’homosexualité, il réagit très humblement : "Si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour le juger ?".

Jouissant d’une immense popularité auprès des médias et des cercles progressistes européens, l’évêque de Rome a cependant beaucoup de travail devant lui afin de revitaliser une Eglise catholique qui est "comme un hôpital de campagne après une bataille", confiait-il au lendemain de son élection.

cl/www.ipreunion.com