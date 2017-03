Voici les titres développés ce lundi :



- Enawo : Au moins 50 morts, 20 disparus, 180 blessés, 176 000 sinistrés, 111 000 déplacés

- Numéros surtaxés : appeler la CAF ou la sécu ? La facture grimpe vite

- [VIDÉO] En Iran, une motarde de 27 ans fait avancer les droits des femmes

- Ça s'est passé un 13 mars - 2013 - Suite à la démission de Benoit XVI, François Ier devient pape

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - De la pluie ce lundi

Enawo : Au moins 50 morts, 20 disparus, 180 blessés, 176 000 sinistrés, 111 000 déplacés

Le cyclone Enawo a tué au moins 50 personnes à Madagascar. 20 disparus, 180 blessés, plus de 176.000 sinistrés et 111 000 déplacés sont également recensés depuis le passage du cyclone intense mardi dernier sur la Grande île, selon un nouveau bilan annoncé samedi par le Bureau national de Gestion des risques et des catastrophes (BNGRC)

Ce sont pourtant des services essentiels - Numéros surtaxés : appeler la CAF ou la sécu ? La facture grimpe vite

La banque postale, la caisse d'allocations familiales, l'assurance maladie, tant de services essentiels qui, au moment de les contacter, coûtent cher à l'usager. En janvier dernier, le sénateur socialiste de l'Aude, Roland Courteau, a posé la question à la secrétaire d'Etat, chargée de du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur la pratique des numéros de téléphone surtaxés, plus particulièrement à destination des services publics et organismes sociaux.

Elle est devenue un symbole - [VIDÉO] En Iran, une motarde de 27 ans fait avancer les droits des femmes

Sur sa grosse cylindrée tout terrain, Behnaz Shafiie, jeune motarde iranienne, s'élance sur une piste en terre près de Téhéran pour réaliser un saut spectaculaire d'une quinzaine de mètres. A 27 ans, cette jeune femme est devenue le symbole du combat de ces Iraniennes qui, avec courage, ont réussi à s'imposer sur une moto malgré les contraintes du pouvoir qui leur interdit de circuler en deux roues sur la voie publique.

Ça s'est passé un 13 mars - 2013 - Suite à la démission de Benoit XVI, François devient pape

Inédit depuis le XVème siècle, le pape Benoit XVI démissionne évoquant son "incapacité à administrer" son ministère. Après environ 24 heures de délibérations et cinq tours de scrutin, Jorge Mario Bergoglio est élu le 13 mars 2013, annoncé, comme le veut la tradition, par une fumée blanche et les six cloches de la basilique Saint-Pierre. L'Argentin devient le premier homme natif des Amériques à accéder à la papauté.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - De la pluie ce lundi

En plus des nuages bien présents sur une large partie de l'île, la pluie s'invite ce début de semaine sur la quasi-totalité du territoire. Rien ne change au fil de la journée. Les températures restent chaudes et le vent ira jusqu'à 50km/h en rafales. A noter que l'Ouest est en vigilance fortes pluies.