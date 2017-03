En plus des nuages bien présents sur une large partie de l'île, la pluie s'invite ce début de semaine sur la quasi-totalité du territoire. Rien ne change au fil de la journée. Les températures restent chaudes et le vent ira jusqu'à 50km/h en rafales. A noter que l'Ouest est en vigilance fortes pluies. Ci-après, le bulletin complet.

C'est une journée pluvieuse qui s'annonce ce lundi. Une large moitié Ouest de l'île est ainsi toujours sous les nuages au lever du jour, avec des précipitations localement modérées affectant aussi bien le littoral que le relief.

Les régions côtières de l'Est, de Sainte Suzanne à Sainte Rose, devraient être un peu plus épargnées par les précipitations, même si le temps reste bien nuageux et que quelques averses sont toujours possibles.

L'après-midi est toujours aussi maussade, avec des précipitations n'épargnant presque personne, et donnant localement des cumuls plus importants dans l'ouest ou la région du volcan.

Les températures maximales atteignent les 30 à 31°C sur le littoral, 24 à 25°C dans les cirques, 23 à 24°C dans les plaines.

Le vent s'oriente à l'Ouest, puis au Nord-Ouest en fin de journée. On peut attendre des rafales autour de 50 km/h sur les côtes Sud et Nord de l'île.

La houle d'Est Sud-Est s'amortit progressivement pour atteindre 2 m en fin de journée. La houle de Sud-Ouest s'amortit vers 1,5m. Ces deux houles se croisent sur le Sud Sauvage en générant une mer forte.