Ouvert depuis le 14 mars 2000 et implanté sur le port de Saint-Gilles, l'aquarium de La Réunion s'est imposé au fil des années comme l'une des attractions phares de l'île. Le site internet de la structure indique que plus d'un million de personnes ont visité l'aquarium depuis son inauguration. Une belle consécration pour cette véritable vitrine du milieu marin devenu centre culturel, touristique, pédagogique et scientifique sur le milieu marin réunionnais.

Avec une capacité de 600 000 litres d'eau de mer, l'aquarium accueille 500 poissons de 200 espèces de la vie récifale réunionnaise, toujours selon le site internet de la structure. Des mérous aux barracudas en passant par les requins, les carangues, les poissons - pierres, les hippocampes, les raies, les mollusques, les coraux ou encore les oursins... Tout ce joyeux petit monde cohabite dans une dizaine de bassins d'une contenance de 3 000 à 340 000 litres d'eau. Tout a été mis en œuvre pour récréer le plus fidèlement possible les différents écosystèmes des fonds marins.

Conçu par l’artiste français Pierre Luu, le parcours de l'aquarium se décompose en 5 espaces : les pentes rocheuses, les jardins coralliens, les profondeurs récifales, le grand large et le patrimoine marin. À chacun de ces espaces est associée une thématique spécifique mise en scène de façon visuelle, sonore et interactive (grâce notamment à cinq points vidéo et à des caissons lumineux). Le parcours met également en valeur le milieu marin avec une note artistique. En effet, de nombreux artistes de La Réunion et de l’océan Indien exposent régulièrement leurs œuvres : sculptures, peintures, photographies, poteries…

Des salles pédagogiques permettent également d'accueillir les scolaires dans les meilleures conditions. Equipé d'un masque facial, un plongeur biologiste immergé dans le bac corallien peut discuter avec les visiteurs. Une manière ludique de s'instruire. Une exposition, un mur d'image et des vidéos complètent ces outils pédagogiques.

cl/www.ipreunion.com