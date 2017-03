Bonjour, voici les titres développés ce mardi 14 mars 2017



- Un menu entrée-plat-dessert avec zéro déchet : les collèges tentent l'expérience

- Le nouveau billet de 50 euros dans les portefeuilles dans trois semaines

- Ça s'est passé un 14 mars - 2000 : L'aquarium de La Réunion ouvre ses portes

- Météo France ladio, i koné pa ankor si lafé - Encore de la pluie et même des grosses pluies

Bonjour, voici les titres développés ce mardi 14 mars 2017



- Un menu entrée-plat-dessert avec zéro déchet : les collèges tentent l'expérience

- Le nouveau billet de 50 euros dans les portefeuilles dans trois semaines

- Ça s'est passé un 14 mars - 2000 : L'aquarium de La Réunion ouvre ses portes

- Météo France ladio, i koné pa ankor si lafé - Encore de la pluie et même des grosses pluies

- Un menu entrée-plat-dessert avec zéro déchet : les collèges tentent l'expérience

Depuis le mois de novembre, 15 collèges de l'île participent à un concours baptisé "No Gaspi". Initiée par le Conseil Départemental, l'opération invite les établissements scolaires à élaborer un menu entrée-plat-dessert avec zéro déchet. L'objectif : réduire la quantité d'aliments à jeter, tant lors de la préparation qu'au niveau des retour des plateaux à la plonge. Les résultats sont attendus en juin prochain.

- Le nouveau billet de 50 euros dans les portefeuilles dans trois semaines

Un nouveau billet de 50 euros, de la série "Europe", sera mis en circulation par l'Iedom (institut d'émission de l'outre-mer) dans l'ensemble de sa zone d'intervention le 4 avril 2017. La distribution auprès du grand public s'effectuera par l'intermédiaire des guichets et des distributeurs automatiques de billets des établissements de crédit. "Cette mise en circulation interviendra simultanément dans l'ensemble de la zone euro" indique l'Iedom

- Ça s'est passé un 14 mars - 2000 : L'aquarium de La Réunion ouvre ses portes

Ouvert depuis le 14 mars 2000 et implanté sur le port de Saint-Gilles, l'aquarium de La Réunion s'est imposé au fil des années comme l'une des attractions phares de l'île. Le site internet de la structure indique que plus d'un million de personnes ont visité l'aquarieul depuis son inauguration. Une belle consécration pour cette véritable vitrine du milieu marin devenu centre culturel, touristique, pédagogique et scientifique sur le milieu marin réunionnais.

Météo France ladio, i koné pa ankor si lafé - Encore de la pluie et même des grosses pluies

La matinée débute à nouveau sous les nuages avec un temps perturbé sur une grande moitié Nord de l'île. Des averses localement modérées à fortes sont encore possibles "même si on assiste à une accalmie" prévient Météo France