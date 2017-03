La zone perturbée suivie par Météo France depuis la semaine dernière est devenue tempête tropicale modérée ce mardi 14 mars 2017. Elle se situe à 855 kilomètres des côtes réunionnaises, par les points 28.6 Sud et 52.7 Est. Le système, qui se déplace à une vitesse de 28 km/h, devrait continuer à s'éloigner.

La perturbation a été baptisée ce mardi, mais elle évolue depuis déjà plusieurs jours non loin de notre département. Fernando, maintenant tempête tropicale modérée, est déjà passée au plus près des côtes réunionnaises ce week-end. Le système se situe aujoud'hui à 855 kilomètres au sud-sud-ouest côtes réunionnaises, par les points 28.6 Sud et 52.7 Est.

Elle continue maintenant à s'éloigner, à une vitesse de 28 km/h, vers le sud-sud-oust.