La matinée débute à nouveau sous les nuages avec un temps perturbé sur une grande moitié Nord de l'île. Des averses localement modérées à fortes sont encore possibles "même si on assiste à une accalmie" prévient Météo France dont nous publions les prévisions ci-après

Au Sud de l'Etang Salé et de Sainte Rose, le temps est plus calme et le soleil offre des éclaircies. L'après midi, la moitié Nord profite à son tour de quelques répits, tandis que les hauts du Sud s'ennuagent avec des averses.

Les températures du petit matin et les maximales sont proches des normales. L'après midi, le thermomètre affiche environ 30°C sur l'ensemble du littoral et 25°c au coeur des cirques. Le vent s'oriente au secteur Nord faible, devenant localement modéré sur les plages et le flanc Est du volcan.Les rafales peuvent atteindre 50 km/h en fin d'après midi.

La mer est peu agitée, en général, devenant localement agitée.