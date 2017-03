Ce mardi 14 mars 2017, François Fillon a été mis en examen pour l'affaire des emplois fictifs supposés de son épouse et des enfants. Sa convocation était prévue ce mercredi, mais le candidat aurait finalement été entendu plus tôt par les juges. L'ex premier ministre est poursuivi pour détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux et manquements aux obligations de déclaration à la Haute autorité sur la transparence de la vie publique.

Ce mardi 14 mars 2017, François Fillon a été mis en examen pour l'affaire des emplois fictifs supposés de son épouse et des enfants. Sa convocation était prévue ce mercredi, mais le candidat aurait finalement été entendu plus tôt par les juges. L'ex premier ministre est poursuivi pour détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux et manquements aux obligations de déclaration à la Haute autorité sur la transparence de la vie publique.

Le candidat de droite était initialement convoqué ce mercredi 15 mars, comme il l'avait annoncé le 1er mars lors d'une déclaration à la presse. Il a finalement été entendu plus tôt par les juges chargés de l'instruction du dossier sur les soupçons d'emplois fictifs.

L'ex premier ministre a donc été mis en examen, avec 24 heures d'avance sur la date prévue, notamment pour détournement de fonds publics et recel d'abus de biens sociaux, dans l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs de son épouse et ses enfants comme assistants parlementaires, a annoncé à l'AFP son avocat.

"La mise en examen est intervenue ce (mardi) matin. L'audition a été avancée pour qu'elle se déroule dans des conditions de sérénité", a ajouté Me Antonin Levy, qui n'a pas fait d'autre commentaire. Une source judiciaire a confirmé la mise en examen à l'AFP.

www.ipreunion.com avec AFP